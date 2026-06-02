Εμμανουήλ Καραλής: Επιστρέφει στη δράση την Τετάρτη στη Φινλανδία
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θ' αγωνιστεί στο Paavo Nurmi Games στο Τούρκου με βασικό αντίπαλο τον Σαμ Κέντρικς

Στο περίφημο Paavo Nurmi Games στο Τούρκου της Φινλανδίας μεταφέρεται το ενδιαφέρον στο αγώνισμα του επί κοντώ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, καθώς εκεί θα αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλής μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος.

Ο Έλληνας αθλητής προέρχεται από τον αγώνα στη Λεμεσό, όπου χωρίς συναγωνισμό ξεπέρασε τα 6,00 μ., δείχνοντας από νωρίς μέσα στη σεζόν ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο δεύτερος κορυφαίος άλτης όλων των εποχών στο αγώνισμα, με ατομικό ρεκόρ 6,17 μ. από τη χειμερινή περίοδο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Σαμ Κέντρικς, ο οποίος έχει φετινή επίδοση 5,70 μ. στον ανοιχτό στίβο, καθώς και με τους Σον Γκούτορμσεν, Κέρτις Λάιτφουτ και Πιοτρ Λίσεκ.

Μετά τον αγώνα στη Φινλανδία, ο Καραλής θα συμμετάσχει στο μίτινγκ του Diamond League στο Όσλο στις 10 Ιουνίου.

