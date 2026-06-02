Τολιόπουλος: Μετά την αποτυχία στη Euroleague θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα
Βασίλης Τολιόπουλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τον πρώτο τελικό στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00) με αμφότερες τις ομάδες να επιθυμούν να κλείσουν ιδανικά τη σεζόν.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε στο «CLUB 1908» για τη μεγάλη θέληση του τριφυλλιού να κερδίσει το ελληνικό πρωτάθλημα μετά την αποτυχία στη EuroLeague.

«Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Αύριο ξεκινάμε τους αγώνες των τελικών. Είναι πολύ σημαντικό για όλον τον κόσμο του Παναθηναϊκού να καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το πρωτάθλημα και θα δώσουμε το 100% για να το πετύχουμε.

Όταν παίζεις για έναν τίτλο είναι πολύ διαφορετικό, παιχνίδια Playoffs κρίνεται το πρωτάθλημα και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε γιατί μετά την αποτυχία στη EuroLeague θέλουμε πάρα πολύ το πρωτάθλημα.

Είτε έχεις το πλεονέκτημα έδρας είτε όχι και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και μπορούν να κερδίσουν στην έδρα του αντιπάλου. Αυτός που θα είναι καλύτερος και θα δώσει το 1000% για να κερδίσει, πιστεύω θα πάρει και το πρωτάθλημα. Ο κόσμος μας βοηθαέι σε κάθε παιχνίδι και είναι υποστηρικτικός κι εμείς δεν θέλουμε να τον απογοητεύσουμε και θέλουμε σίγουρα να πάρουμε πρωτάθλημα και γι' αυτούς να τους κάνουμε να χαρούν».


