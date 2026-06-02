Στις 24 Ιουλίου θα γίνει το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αναβλήθηκε λόγω της επίθεσης στον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος Δείπνο Ντόναλντ Τραμπ

Στις 24 Ιουλίου θα γίνει το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αναβλήθηκε λόγω της επίθεσης στον Τραμπ

Αυτή τη φορά θα διεξαχτεί σε πιο κλειστό κύκλο και με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Στις 24 Ιουλίου θα γίνει το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αναβλήθηκε λόγω της επίθεσης στον Τραμπ
Το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου προγραμματίστηκε εκ νέου για τις 24 Ιουλίου, ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη, σχεδόν τρεις μήνες αφού ματαιώθηκε λόγω της εισβολής ενός ενόπλου.

Το δείπνο, στο οποίο μετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι και πολιτικοί κάθε χρόνο, ματαιώθηκε αφού ένας ύποπτος μπήκε στο λόμπι του ξενοδοχείου και πυροβόλησε εναντίον των φρουρών ασφαλείας, στις 25 Απριλίου, παρουσία και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο φερόμενος δράστης, ένας δάσκαλος από την Καλιφόρνια, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

Η Ένωση Ανταποκριτών ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι το γκαλά του Ιουλίου θα γίνει σε πιο «κλειστό κύκλο», με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης