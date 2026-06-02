Το ΟΑΚΑ φιλοξενεί ξανά το BeWell Festival 2026 by Allwyn, τη μεγαλύτερη fitness & wellness εμπειρία της Ευρώπης
Στις 24 Ιουλίου θα γίνει το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αναβλήθηκε λόγω της επίθεσης στον Τραμπ
Στις 24 Ιουλίου θα γίνει το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αναβλήθηκε λόγω της επίθεσης στον Τραμπ
Αυτή τη φορά θα διεξαχτεί σε πιο κλειστό κύκλο και με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας
Το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου προγραμματίστηκε εκ νέου για τις 24 Ιουλίου, ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη, σχεδόν τρεις μήνες αφού ματαιώθηκε λόγω της εισβολής ενός ενόπλου.
Το δείπνο, στο οποίο μετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι και πολιτικοί κάθε χρόνο, ματαιώθηκε αφού ένας ύποπτος μπήκε στο λόμπι του ξενοδοχείου και πυροβόλησε εναντίον των φρουρών ασφαλείας, στις 25 Απριλίου, παρουσία και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο φερόμενος δράστης, ένας δάσκαλος από την Καλιφόρνια, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.
Η Ένωση Ανταποκριτών ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι το γκαλά του Ιουλίου θα γίνει σε πιο «κλειστό κύκλο», με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.
Το δείπνο, στο οποίο μετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι και πολιτικοί κάθε χρόνο, ματαιώθηκε αφού ένας ύποπτος μπήκε στο λόμπι του ξενοδοχείου και πυροβόλησε εναντίον των φρουρών ασφαλείας, στις 25 Απριλίου, παρουσία και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο φερόμενος δράστης, ένας δάσκαλος από την Καλιφόρνια, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.
Η Ένωση Ανταποκριτών ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι το γκαλά του Ιουλίου θα γίνει σε πιο «κλειστό κύκλο», με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα