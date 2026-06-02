Στις 24 Ιουλίου θα γίνει το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αναβλήθηκε λόγω της επίθεσης στον Τραμπ

Το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου προγραμματίστηκε εκ νέου, ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη, σχεδόν τρεις μήνες αφού ματαιώθηκε λόγω της εισβολής ενός ενόπλου.Το δείπνο, στο οποίο μετέχουν εκατοντάδες δημοσιογράφοι και πολιτικοί κάθε χρόνο, ματαιώθηκε αφού ένας ύποπτος μπήκε στο λόμπι του ξενοδοχείου και πυροβόλησε εναντίον των φρουρών ασφαλείας, στις 25 Απριλίου, παρουσία και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.Ο φερόμενος δράστης, ένας δάσκαλος από την Καλιφόρνια, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.Η Ένωση Ανταποκριτών ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι το γκαλά του Ιουλίου θα γίνει σε πιο «κλειστό κύκλο», με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.