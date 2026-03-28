Κολοσσός - Άρης 92-96: Με φοβερό Νουά πέρασε από τη Ρόδο, βίντεο
Με ηγέτη τον Αμίν Νούα (31π., 7ριμπ., 3ασ.), ο Άρης πέρασε από τη Ρόδο κερδίζοντας τον Κολοσσό με 96-92 ενώ πήρε την... άτυπη ρεβάνς για την ήττα στον α' γύρο στο «Αλεξάνδρειο»
Με τον Αμίν Νουά να σταματάει στους 31 πόντους ο Άρης κέρδισε 96-92 τον Κολοσσό στη Ρόδο σ' αγώνα της 23ης ημέρας της Stoiximan Basket League.
Κολοσσός Ρόδου – Άρης: Ο αγώνας
Οι επιθέσεις είχαν την τιμητική τους στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Τα ποσοστά ευστοχίας ήταν υψηλά, με τους γηπεδούχους να κάνουν... πράγματα και θαύματα έχοντας στο σύνολο 11/16 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 2/2 βολές κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 36-29! Οι Νίκολς (10π.) και Άκιν (9π.) είχαν οδηγήσει την κούρσα στο σκοράρισμα, την ώρα που και ο Άρης είχε πάει πολύ ψηλά το σκορ έχοντας 7/9 δίποντα, 3/10 τρίποντα και 6/7 βολές.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αμίν Νούα ο οποίος ήταν η «σταθερή» αξία για τον Άρη έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο με 21 πόντους και πολύ καλά ποσοστά (6/7διπ., 2/3τρ., 3/3β.). Το πρώτο μισό του αγώνα έκλεισε με τους γηπεδούχους στο +8 (54-46) έχοντας πολλά σκαμπανεβάσματα στο σκορ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κολοσσός είχε προηγηθεί με 39-30 αλλά οι «κίτρινοι» επέστρεψαν στο παιχνίδι και με 11-0 σερί προηγήθηκαν με 39-41. Και πάλι. Η ομάδα του Λυκογιάννη πραγματοποίησε επιμέρους 15-5 έως και το τέλος του ημιχρόνου.
Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να διατηρήσει το μομέντουμ και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Άρης «απάντησε» με δικό του 4-15 για το προσπέρασμα με 58-61 στο 25' το οποίο έμελλε και να διαμορφώσει την εικόνα του αγώνα. Η 3η περίοδος έκλεισε με την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στο +6 (66-72) ενώ παρόμοια εικόνα είχε και το τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης στη Ρόδο. Η διαφορά έφτασε σε διψήφιες παρυφές για τον Άρη (71-80) στο 32' με του Χάρελ και Αντετοκούνμπο να είχαν μπει στην εξίσωση. Και έφτασε και στο +10 (75-85) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.
Ο MVP... Αμίν Νούα ο οποίος είχε 31 πόντους με 7/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 30 λεπτά.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Τέβιν Μακ τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 7/14 εντός παιδιάς.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 62% του Άρη στα δίποντα και οι πολλές βολές (27/36).
TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... ο Κολοσσός είχε νικήσει μέσα στο Αλεξάνδρειο τον Άρη με 65-73.
Τα δεκάλεπτα: 36-29, 54-46, 66-72, 92-96.
Πηγή: www.gazzetta.gr
