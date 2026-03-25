Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε ευχές στα ελληνικά για την 25η Μαρτίου
Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού δεν παρέλειψε να ευχηθεί στους Έλληνες οπαδούς για την εθνική επέτειο
Τη στενή σχέση που έχει αποκτήσει με τους Έλληνες οπαδούς επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ο Εβάν Φουρνιέ.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού ευχήθηκε στους Έλληνες για την επέτειο της 25ης Μαρτίου γράφοντας στα ελληνικά στο Χ.
«Χρόνια Πολλά my friends», έγραψε ο άσος του Ολυμπιακού, που δεν κρύβει την αγάπη του για τη χώρα μας που τον φιλοξενεί τον τελευαίο 1,5 χρόνο.
Πηγή: gazzetta.gr
Χρόνια πολλά my friends— Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 25, 2026
