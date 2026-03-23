La Liga: «Βασιλική» ανατροπή στο ντέρμπι της Μαδρίτης, 3-2 η Ρεάλ την Ατλέτικο, δείτε τα γκολ
Δύο γκολ πέτυχε ο Βινίσιους και ένα ο Βαλβέρδε, με τη Ρεάλ να αντέχει με 10 παίκτες για περίπου 15 λεπτά, λόγω αποβολής του Βαλβέρδε στο 77΄
Αφεντικό στη Μαδρίτη η Ρεάλ με εκδίκηση απέναντι στην Ατλέτικο! Οι Μερένγκες δεν ξέχασαν την βαριά πεντάρα του πρώτου γύρου και με στυλοβάτη τον Βινίσιους έδωσαν την απάντησή τους στο «Σαντάγο Μπερναμπέου»!
Με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει δυο γκολ, η Ρεάλ πήρε τη νίκη με ανατροπή (3-2) και με δέκα παίκτες από το 77΄κόντρα στους Ροχιμπλάνκος, παραμένοντας στο κατόπι της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα από το -4.
Μπροστά η Ατλέτικο με ΛούκμανΗ Ρεάλ μπήκε πιο ζωηρή στον αγώνα, απείλησε στο 3΄με μακρινό σουτ του Καρβαχάλ που έδιωξε ο Μουσό και στο 9΄άγγιξε το 1-0, όταν έπειτα από επέλαση από τα δεξιά ο Βαλβέρδε πάτησε περιοχή και σημάδεψε το κάθετο δοκάρι με διαγώνιο σουτ. Δευτερόλεπτα αργότερα η Ατλέτικο απάντησε με πλασέ του Γιορέντε από θέση βολής που εξουδετέρωσε ο Λούνιν για να κρατήσει το μηδέν.
Στο 22΄ο Βινίσιους κατάφερε... να μην σκοράρει όταν από το ένα μέτρο σημάδεψε την πλάτη του Σιμεόνε με την εστία στο έλεός του και λίγο αργότερα η Ρεάλ το πλήρωσε. Στο 33΄συγκεκριμένα κι έπειτα από γύρισμα στην περιοχή, ο Σιμεόνε απελευθέρωσε υπέροχα τη μπάλα με τακουνάκι για τον Λούκμαν που πλάσαρε στο τετ-α-τετ για το 0-1. Μετά το προβάδισμα η Ατλέτικο οπισθοχώρησε το γήπεδο κι έδωσε ξανά μέτρα στους Μερένγκες, οι οποίοι απείλησαν ξανά με σκαστή κεφαλιά του Τσουαμενί που έφυγε δίπλα από το δοκάρι (42΄).
Ανατροπή για τη Ρεάλ με υπογραφή «Βίνι»Με την επιστροφή τους στο για το δεύτερο μέρος η Ρεάλ μπήκε γκαζωμένη στο ματς και ανέτρεψε το σκορ μέχρι το 55΄. Αρχικά στο 52΄ο Μπραΐμ Ντίαθ κέρδισε πέναλτι από τον Χάντσκο που μετέτρεψε σε γκολ ο Βινίσιους για το 1-1, ενώ τρία λεπτά μετά ο Βαλβέρδε έκλεψε τη μπάλα από τον Χιμένες στην περιοχή κι εκτέλεσε υπέροχα στη γωνία με το εξωτερικό για το 2-1.
Το γκολ της βραδιάς ωστόσο ανήκε στους φιλοξενούμενους. Στο 66΄κι ενώ η Ρεάλ είχε οπισθοχωρήσει στο γήπεδο, ο Μολίνα έπιασε κεραυνό έξω από την περιοχή και σημάδεψε το «παραθυράκι» του Λούνιν για το 2-2. Ακόμα ι έτσι η ισοφάριση δεν αποθάρρυνε τους Μερένγκες, οι οποίοι απάντησαν λίγο αργότερα. Στο 72΄συγκεκριμένα ο Βινίσιους συνέκλινε προς την περιοχή και πλάσαρε υπέροχα από το ύψος της προς τη γωνία του Μουσό για το 3-2!
Η Ρεάλ κλήθηκε να υπερασπιστεί το προβάδισμα, αλλά στο 77΄οι ισορροπίες ανατράπηκαν όταν ο ρέφερι απέβαλε τον Βαλβέρδε με απευθείας κόκκινη για μαρκάρισμα στον Μπαένα. Τέσσερα λεπτά αργότερα μάλιστα ο Άλβαρες τράνταξε το δοκάρι του Λούνιν με νέα σουτάρα, όμως το 3-3 δεν έγινε ποτέ και το ντέρμπι της Μαδρίτης βάφτηκε στα λευκά.
Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Λούνιν, Καρβαχάλ (64΄Αλεξάντερ-Άρνολντ), Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Φραν Γκαρθία, Τσουαμενί, Πιτάρτς (64΄Μπαπέ), Γκιουλέρ (74΄Μπέλιγχαμ), Βαλβέρδε, Μπραΐμ Ντίαθ (74΄Καμαβινγκά), Βινίσιους
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Μούσο, Γιορέντε, Χάντσκο, Λε Νορμάν (46΄Χιμένες), Ρουγκέρι, Κόκε, Καρντόσο (57΄Γκονζάλες), Σιμεόνε (71΄Μπαένα), Λούκμαν (57΄Μολίνα), Γκριεζμάν (74΄Σόρλοθ), Άλβαρες
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 29ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Βιγιαρεάλ-Σοσιεδάδ 3-1 (7' Μορένο, 15' Μικαουτάτζε, 23' Πέπε - 47' Σούτσιτς)
Ελτσε-Μαγιόρκα 2-1 (62' Μιρ, 71' Μορέντε-58' Τόρε)
Εσπανιόλ-Χετάφε 1-2 (68' Φερνάντεζ-45'+ Ντουάρτε, 45'+ Αραμπάρι)
Λεβάντε-Οβιέδο 4-2 (4', 25' Εσπί, 52' Λοσάδα, 90+3' Ρομέρο - 44' Σάιρα, 45+3' πεν. Βινιάς)
Οσασούνα-Τζιρόνα 1-0 (80' Μπούντιμιρ)
Σεβίλη-Βαλένθια 0-2 (38΄ Ντούρο, 45+5΄ Ραμαζάνι)
Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (24' Αραούχο)
Θέλτα-Αλαβές 3-4 (19', 37' Γιουτγκλά, 27' Αλβαρες-45'+, 74' Μαρτίνες, 50' Πέρες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις 2-1 (25' Βιβιάν, 45' Σάνθετ-75' Φορνάλς)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (52΄πεν.72΄ Βινίσιους, 55΄ Βαλβέρδε - 36΄ Λούκμαν, 66΄ Μολίνα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 73
Ρεάλ Μαδρίτης 66 -28αγ.
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57 -28αγ.
Μπέτις 44
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Εσπανιόλ 37
Οσασούνα 37
Χετάφε 35
Βαλένθια 35
Τζιρόνα 34
Ράγιο Βαγεκάνο 32
Σεβίλλη 31
Αλαβές 31
Έλτσε 29
Μαγιόρκα 28
Λεβάντε 26
Οβιέδο 21
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα