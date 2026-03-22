Η Κόμο διέλυσε 5-0 την Πίζα και είναι σε τροχιά Champions League, νίκη παραμονής για τη Νότιγχαμ 3-0 την Τότεναμ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Άστον Βίλα 2-0 την Γουέστ Χαμ και είναι φαβορί για την έξοδο στο Champions League, Η Στουτγάρδη 5-2 την Άουγκσμπουργκ, η Μπαρτσελόνα 1-0 την Ράγιο
Η Νότιγχαμ βύθισε ακόμα περισσότερο την Τότεναμ στην βαθμολογία της Premier League αφού τη νίκησε με 3-0 στο Λονδίνο και την άφησε στο -1 από την επικίνδυνη ζώνη.
Η Άστον Βίλα επικράτησε 2-0 της Γουέστ Χαμ και παρέμεινα φαβορί για την έξοδο στο Champions League. Η Σάντερλαντ πήρε τεράστιο διπλό στο ντέρμπι μίσους της βόρειας Αγγλίας με τη Νιούκαστλ, 1-2 με ανατροπή.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα νίκησε ξεκούραστα με 1-0 την Βαγιεκάνο και περιμένει ένα δώρο από την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης για να ξεφύγει στη βαθμολογία.
Ματσάρα έγινε στο Βίγκο εκεί όπου η Αλαβές επικράτησε με ανατροπή 4-3 της Θέλτα, ενώ η Μπιλμπάο πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην Μπέτις.
Στη Serie A η Κόμο με σκόρερ τον Δουβίκα διέλυσε 5-0 την Πίζα, ενώ η Ρόμα παρέμεινε σε τροχιά Champions League, αφού νίκησε δύσκολα την Λέτσε.
Στη Bundesliga σημαντικά δίπλα πήραν Στουτγάρδη, Φράιμπουργκ, ενώ η Μάιντς υπέταξε με 2-1 την Άιντραχτ.
Premier League (31η αγωνιστική)
Γουλβς-Άρσεναλ 2-2 (61΄ Μπουένο, 90+4΄ Εντόζι - 5΄ Σάκα, 56΄ Ινκαπιέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (67' Κρίστι, 81' πέν. Κρούπι - 61' πέν. Φερνάντες, 71' αυτ. Χιλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1 (14', 56' Γουέλμπεκ-30' Κέρκεζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Μπέρνλι 3-1 (67' Κινγκ, 73' Γουίλσον, 90'+ Χιμένεθ-60' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Τσέλσι 3-0 (33', 62' Μπέτο, 76' Εντιαγέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μπρέντφορντ 0-0
Νιούκαστλ-Σάντερλαντ 1-2 (10΄Γκόρντον-57' Ταϊμπί, 90' Μπρόμπεϊ)- Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ 2-0 (15' ΜακΓκιν, 68' Γουότκινς)- Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3 (45' Ζεσούς, 62' Γκιμπς-Γουάιτ, 87' Αβονίγι)- Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας Αναβλήθηκε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1 (7' Μορένο, 15' Μικαουτάντζε, 23' Πεπέ - 47' Σούσιτς)
Σάββατο (21/03)
Έλτσε-Μαγιόρκα 2-1 (62' Μιρ, 71' Μορέντε - 58' Τόρε)
Εσπανιόλ-Χετάφε 1-2 (68' Φερνάντεθ - 45'+3' Ντουάρτε, 45'+7' Αραμπάρι)
Λεβάντε-Οβιέδο 4-2 (4', 25' Έσπι, 52' Λοσάδα, 90'+3' Ρομέρο - 44' Χάιρα, 55' πεν. Βίνας)
Οσασούνα-Τζιρόνα 1-0 (80' Μπούντιμιρ)
Άρσεναλ 70
Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.
Μάντσεστερ Γ. 55
Άστον Βίλα 54
Λίβερπουλ 49
Τσέλσι 48
Έβερτον 46
Μπρέντφορντ 46
Φούλαμ 44
Μπράιτον 43
Σάντερλαντ 43
Νιούκαστλ 42
Μπόρνμουθ 42
Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.
Λιντς 33
Νότιγχαμ Φόρεστ 32
Τότεναμ 30
Γουέστ Χαμ 29
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17
La Liga (29ης αγωνιστικής)Παρασκευή (20/03)
Σεβίλλη-Βαλένθια 0-2 (38΄ Ντούρο, 45+5΄ Ραμαζάνι)
Κυριακή (22/03)
Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (24' Αραούχο)
Θέλτα-Αλαβές 3-4
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (52΄πεν.72΄ Βινίσιους, 55΄ Βαλβέρδε - 36΄ Λούκμαν, 66΄ Μολίνα)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 73
Ρεάλ Μαδρίτης 66 -28αγ.
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57 -28αγ.
Μπέτις 44
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Εσπανιόλ 37
Οσασούνα 37
Χετάφε 35
Βαλένθια 35
Τζιρόνα 34
Ράγιο Βαγεκάνο 32
Σεβίλλη 31
Αλαβές 31
Έλτσε 29
Μαγιόρκα 28
Λεβάντε 26
Οβιέδο 21
Bundesliga (27η αγωνιστική)
Παρασκευή, 20/3
Λειψία-Χόφενχαϊμ 5-0 (17’, 40’ Γκρούντα, 21’, 30’ Μπάουμγκαρντνερ, 45’+4’ Ντιομαντέ)
Σάββατο, 21/3
Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (43' Ολίσε, 45'+1', 67' Γκνάμπρι, 49' Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-1 (68' Νάινμα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χάιντενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-3 (56' Μπέρενς, 72', 85' Πίρινγκερ - 22' Τίλμαν, 35', 79' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Γκλάντμπαχ 3-3 (4' Μάλα, 7' Άχε, 84' Μάρτελ - 1', 60' Κάστροπ, 20' Σάντερ)
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αμβούργο 3-2 (73' πεν. 84' πεν. Μπενσεμπαϊνί, 78' Γκιρασί - 19' Οτέλε, Λοκονγκά 38')
Κυριακή, 22/3
Μάιντς - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1 ( 6', 89' Νέμπελ - Μπράουν)
Ζανκτ Πάουλι - Φράιμπουργκ 1-2 ( 24' Σιναμί - 65', 87' Ματάνοβιτς)
Άουγκσμπουργκ - Στουτγάρδη 2-5
Βαθμολογία (27 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 70
Ντόρτμουντ 61
Χοφενχάιμ 50
Στουτγάρδη 50 -26αγ.
Λειψία 50
Λεβερκούζεν 46
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 38
Φράιμπουργκ 37
Ουνιόν Βερολίνου 31
Άουγκσμπουργκ 31 -26αγ.
Αμβούργο 30
Μάιντς 30
Γκλάντμπαχ 29
Βέρντερ Βρέμης 28
Κολωνία 26
Ζανκτ Πάουλι 24
Βόλφσμπουργκ 21
Χαϊντενχάιμ 15
Serie A (30η αγωνιστική)
Κάλιαρι-Νάπολι 0-1 (2' ΜακΤόμινεϊ)
Τζένοα-Ουντινέζε 0-2 (66' Εκέλενκαμπ, 90'+2' Ντέιβις)
Πάρμα-Κρεμονέζε 0-2 (54' Μάλεχ, 68' Φαντεμπούτε)
Μίλαν-Τορίνο 3-2 (36' Πάβλοβιτς, 54' Ραμπιό, 56' Φοφανά - 44' Σιμεόνε, 82' πέν. Βλάσιτς)
Γιουβέντους-Σασουόλο 1-1 (14' Γιλντίζ - 52' Πιναμόντι)
Κόμο-Πίζα 5-0 ( 7' Ντιάο, 29' Δουβίκας, 48' Μπατούρινα, 75' Πας, 81' Περόνε)
Αταλάντα-Βερόνα 1-0 (37' Ζαπακόστα)
Μπολόνια-Λάτσιο 0-2 (72', 82' Τέιλορ)
Ρόμα-Λέτσε 1-0 (57' Βαζ)
Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1 (77' Εντούρ - 1' Εσπόζιτο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Ίντερ 69
Μίλαν 63
Νάπολι 62
Κόμο 54
Γιουβέντους 54
Ρόμα 54
Αταλάντα 50
Λάτσιο 43
Μπολόνια 42
Σασουόλο 39
Ουντινέζε 39
Πάρμα 34
Τζένοα 33
Τορίνο 33
Κάλιαρι 30
Φιορεντίνα 29
Λέτσε 27
Κρεμονέζε 27
Πίζα 18
Βερόνα 18
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα