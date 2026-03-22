Ωραία κίνηση του Ηλιόπουλου: Έδωσε ένα κίτρινο τριαντάφυλλο στον Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ με την Κηφισιά
Η Ένωση πήρε τη νίκη με 3-0 και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας
Το κλίμα ήταν χαρούμενο στην Allwyn Arena όχι μόνο για τη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς, αλλά και γιατί η Ένωση τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια καθώς σκόνταψαν οι άλλοι δύο.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως συνηθίζει, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει με τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό που δεν συνηθίζει το αφεντικό της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ είναι να δίνει λουλούδια.
Ένα τέτοιο, ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, έδωσε στον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης.
Στο φινάλε του αγώνα άπαντες έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας, ενώ υπήρχαν συνθήματα και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτσι η Ένωση πηγαίνει ιδανικά σε αυτή τη διακοπή των εθνικών ομάδων.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
