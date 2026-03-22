Για πάντα στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Πέτρος Μάνταλος: Ανανέωσε με την ΑΕΚ μέχρι το 2027, δείτε βίντεο
SPORTS
Ο αρχηγός για πάντα σπίτι του! 

Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε με την ΑΕΚ για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο αρχηγός της Ένωσης είναι από το καλοκαίρι του 2014 στην Ένωση και έμεινε στην ιστορία ως ο παίκτης που σήκωσε την κούπα του πρωταθλήματος μετά από 24 χρόνια το 2018. 

Έχει κατακτήσει επίσης δύο Κύπελλα (2016, 2023) και άλλο ένα πρωτάθλημα το 2023, όλα ως αρχηγός.

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Μάνταλο με ένα συγκινητικό βίντεο για τα όσα έζησε με την ΑΕΚ πριν από την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Allwyn Arena.

Ο Μάνταλος θα συνεχίσει να φορά για 13η σεζόν την κιτρινόμαυρη φανέλα, με την οποία έχει ήδη γράψει ιστορία μετά από 424 συμμετοχές με 69 γκολ και 111 ασίστ. Τη φετινή σεζόν σε 35 συμμετοχές μετράει τρία γκολ και έξι ασίστ.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ που έχει περάσει τα πάντα στην Ένωση, με όμορφες και δύσκολες στιγμές, παραμένει στο... σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του όντας μια χρήσιμη μονάδα και για τον Μάρκο Νίκολιτς με τα ηγετικά του προσόντα και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

