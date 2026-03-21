Στον τελικό της Α1 μπάσκετ γυναικών με... σκούπα ο Παναθηναϊκός, 103-93 τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ
Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ κέρδισε στην παράταση (85-85 κ.δ) τον Ολυμπιακό προκρίθηκε στον τελικό της Α1 μπάσκετ γυναικών όπου θα παίξει για τον τίτλο με τον Αθηναϊκό
Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ επικράτησε 103-93 στην παράταση (85-85 κ.δ) του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ στον 2ο ημιτελικό και με συνολικά 4-0 νίκες προκρίθηκε στους τελικούς.
Εκεί θα συναντήσει τον Αθηναϊκό με μειονέκτημα έδρας και τη σειρά να είναι στο 1-1 από την κανονική περίοδο.
Στον αγώνα ο Παναθηναϊκός έκανε την αντεπίθεσή του στην τελευταία περίοδο και προηγήθηκε 83-85 με την Πρινς στα 57'' πριν το φινάλε. Η Ράμπερ όμως ισοφάρισε σε 85-85 στα 20'' και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.
Εκεί, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα μεγάλα σουτ της Κριμίλη, που έδωσαν προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (87-95, 42΄), ενώ συνολικά η ομάδα ήταν πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική.
Κορυφαία των νικητών ήταν η Πρινς με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ, με τις Μπράουν (20π., 8ρ.), Σπανού (17π., 9ρ.), Κριμίλη (17π., 5/8τρ.) και Γαλανόπουλος (16π.) να έχουν καθοριστική συμβολή.
Για τις «ερυθρόλευκες» ξεχώρισαν η Χριστινάκη (23π., 6ρ., 6ασ.), η Τζόνσον (14π., 9ρ.) και Ράμπερ (14π., 8ρ.).
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 93-103 (παρ)
Διαιτητές: Θεονάς-Σπυρόπουλος-Τεφτίκης
Δεκάλεπτα: 22-20, 46-43, 69-64, 85-85 (κ.δ.), 93-103 (παρ.)
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα, Νικολοπούλου 7(1), Καρλάφτη 11(1), Κριβάσεβιτς 13(1), Χριστινάκη 23(2), Κολλάτου 11(2), Τζόνσον 14, Ράμπερ 14(1), Ντάλα.
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν, Φιτζέραλντ 13(1), Μπράουν 20(1), Γαλανόπουλος 16(2), Σπανού 17(2), Κριμίλη 17(5), Πρινς 20.
