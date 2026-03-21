Παναθηναϊκός: Πέταξε την πατερίτσα και δέχτηκε τεχνική ποινή η Σελέν Ερντέμ, βίντεο
Η Τουρκάλα προπονήτρια του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για σφύριγμα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Η Σελέν Ερντέμ λόγω προβλήματος στο πόδι εμφανίστηκε με πατερίτσα στο ΣΕΦ για να κοουτσάρει τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ με τον Ολυμπιακό.
Η Τουρκάλα προπονήτρια του Παναθηναϊκού δεν κάθισε στην καρέκλα ούτε λεπτό και παρότι είχε την πατερίτσα ήταν όρθια και έδινε συνεχώς οδηγίες στις παίκτριες της.
Στα μισά της 3ης περιόδου (4.30' και ενώ το σκορ ήταν 54-52) εκνευρίστηκε μάλιστα με απόφαση των διαιτητών, πέταξε την πατερίτσα, και δέχτηκε τεχνική ποινή.
