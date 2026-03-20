Ολυμπιακός: Τιμωρία μίας αγωνιστικής στον Φουρνιέ, χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Γάλλος είχε λεκτική διαμάχη με οπαδό του Πανιωνίου που καθόταν στα court seats - Πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζώκα
Με ποινή μίας αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Εβάν Φουρνιέ για το επεισόδιο με τον οπαδό του Πανιωνίου. Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Γάλλος γκαρντ θα απουσιάσει από το ντέρμπι των «αιωνίων» στις 30 Μαρτίου στο «T-Center»
Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός έχει «ρεπό» αυτήν την αγωνιστική στην Stoiximan GBL κάτι που σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο ματς των «ερυθρόλευκων» είναι αυτό με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (30/3, 19:00).
Επιπλέον θα κληθεί να πληρώσει και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα. Τιμωρία και για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, στον οποίο επιβλήθηκε αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ «για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην απόφασή του ο αθλητικός δικαστής.
H απόφαση του αθλητικού δικαστή
1. Επιβάλλεται στον Evan Fournier, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1890 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890) - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 15.03.2026.
2. Επιβάλλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα, προπονητή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για δυσφημιστική συμπεριφορά για το άθλημα, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.
3. Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ συνολικά για τα πειθαρχικά αδικήματα της ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους αθλητή της και της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα εκ μέρους του προπονητή της, κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.
Πηγή: gazzetta.gr
