ΝΒΑ: Ο Καρούζο έπαιξε άμυνα με το... παπούτσι στο χέρι, πήρε τεχνική ποινή για το κόψιμο που έκανε, δείτε βίντεο
Οι διαιτητές δεν... εκτίμησαν την αφοσίωση στην άμυνα από τον γκαρντ της Οκλαχόμα
Τον άτυπο τίτλο του ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών του ΝΒΑ δικαίωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Άλεξ Καρούζο τον Οκλαχόμα Σίτι Θάντερς καθώς δεν δίστασε να παίξει άμυνα ακόμα και με το... παπούτσι που είχε βγει από το πόδι του.
Η απίθανη φάση με πρωταγωνιστή τον 32χρονο γκαρντ έγινε στο δεύτερο δωδεκάλεπτο του αγώνα τον Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Ορλάντο Μάτζικ (σ.σ. η ομάδα του Καρούζο κέρδισε με 113-108).
Όταν, λοιπόν, ο Καρούζο που του είχε βγει το αριστερό παπούτσι, είδε τον Τρίσταν ντα Σίλβα να εφορμά προς το καλάθι της Οκλαχόμα, δεν το σκέφτηκε ούτε λεπτό.
Με το παπούτσι στα χέρια έκανε κόψιμο στον φόργουορντ των Μάτζικ και απέτρεψε το καλάθι.
Ωστόσο την προσπάθεια αυτή δεν εκτίμησαν οι διαιτητές οι οποίοι τιμώρησαν τον Καρούζο με τεχνική ποινή δίνοντας την ευκαιρία στον ντα Σίλβα να πετύχει τους δύο πόντους που απέτρεψε ο 32χρονος γκαρντ της Οκλαχόμα.
