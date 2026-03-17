Euroleague: Η Χάποελ νίκησε 93-82 την Παρί και βλέπει 4άδα
Euroleague: Η Χάποελ νίκησε 93-82 την Παρί και βλέπει 4άδα
Οι Ισραηλινοί στο πρώτο (από τα δύο συνολικά) εξ αναβολής παιχνίδι τους επικράτησαν στο φινάλε της Παρί και παραμένουν ψηλά στη βαθμολογία της Euroleague
Παίζοντας εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο (δέχθηκε μόλις 29 πόντους) η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβλήθηκε (93-82) της Παρί, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Euroleague που διεξήχθη στο Arena 8888 στη Σόφια. Οι Ισραηλινοί είχαν σε σπουδαία ημέρα τον Αντόνιο Μπλέικνι με 24 πόντους και 5 ριμπάουντ, καθώς επίσης και τον Ελάιτζα Μπράιαντ με 18 πόντους και 5 ασίστ.
Από τη γαλλική ομάδα ο Ναντίρ Ιφί είχε 16 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Τζάρετ Ρόντεν είχε 13 πόντους και 4 κλεψίματα. Η Χάποελ έχει πλέον ρεκόρ 19-11 στη Euroleague, ενώ η Παρί μετράει 12 νίκες και 20 ήττες στη διοργάνωση.
Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρί με το ιδιότυπο στυλ παιχνιδιού της και τις επιθέσεις στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα μπόρεσε με τους Ναντίρ Ιφί και Τζέρεμι Μόργκαν να έχει τον έλεγχο (17-23 στο 7’). Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσπάθησε να αντιδράσει με τους Μίτσιτς και Γουέινραιτ (24-30 στο 10’), αλλά στη συνέχεια και πάλι οι Γάλλοι μπόρεσαν να ξεφύγουν (26-35 στο 13’ και 33-42 στο 15’), καθώς σούταραν πολύ καλά από την περιφέρεια (7/14 τρίποντα, 50%), αλλά και στα δίποντα (12/19, 63.2%).
Η άνοδος στην απόδοση του Αντόνιο Μπλέικνι (είχε 11 πόντους στο πρώτο μέρος) και του Ελάιτζα Μπράιαντ επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να πλησιάσουν σε απόσταση... αναπνοής (43-44 στο 17.30), καθώς οι παίκτες του Φρανσίσκο Ταμπελίνι πιέστηκαν από την άμυνα της Χάποελ, ενώ ο Τζάστιν Ρόμπινσον το «βαρύ πυροβολικό» της Παρί έμεινε στους 2 πόντους σε 7 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο 20λεπτο.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Χάποελ προσπέρασε (64-63 στο 26.30’’) με τον Αντόνιο Μπλέικνι, καθώς η Παρί δυσκολεύτηκε από την πιεστική άμυνα και με τον Ρόμπινσον να είναι... εξαφανισμένος μπόρεσε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ξεφύγει (68-63 στο 27.30’’ και 75-66 στο 29’) και να έχει τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού του αγώνα.
Μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο οι Ισραηλινοί διατήρησαν μια διαφορά (82-75 στο 35’) και με τους Μπλέικνι-Οτούρου έφτασαν στο +10 (89-79 στο 38’) και στη συνέχεια στο +12 (91-79 στο 38.50’’) «κλειδώνοντας» τη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-30, 52-53, 75-69, 93-82.
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Πηγή:www.gazzetta.gr
Από τη γαλλική ομάδα ο Ναντίρ Ιφί είχε 16 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Τζάρετ Ρόντεν είχε 13 πόντους και 4 κλεψίματα. Η Χάποελ έχει πλέον ρεκόρ 19-11 στη Euroleague, ενώ η Παρί μετράει 12 νίκες και 20 ήττες στη διοργάνωση.
Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρί με το ιδιότυπο στυλ παιχνιδιού της και τις επιθέσεις στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα μπόρεσε με τους Ναντίρ Ιφί και Τζέρεμι Μόργκαν να έχει τον έλεγχο (17-23 στο 7’). Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσπάθησε να αντιδράσει με τους Μίτσιτς και Γουέινραιτ (24-30 στο 10’), αλλά στη συνέχεια και πάλι οι Γάλλοι μπόρεσαν να ξεφύγουν (26-35 στο 13’ και 33-42 στο 15’), καθώς σούταραν πολύ καλά από την περιφέρεια (7/14 τρίποντα, 50%), αλλά και στα δίποντα (12/19, 63.2%).
Η άνοδος στην απόδοση του Αντόνιο Μπλέικνι (είχε 11 πόντους στο πρώτο μέρος) και του Ελάιτζα Μπράιαντ επέτρεψαν στους Ισραηλινούς να πλησιάσουν σε απόσταση... αναπνοής (43-44 στο 17.30), καθώς οι παίκτες του Φρανσίσκο Ταμπελίνι πιέστηκαν από την άμυνα της Χάποελ, ενώ ο Τζάστιν Ρόμπινσον το «βαρύ πυροβολικό» της Παρί έμεινε στους 2 πόντους σε 7 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο 20λεπτο.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Χάποελ προσπέρασε (64-63 στο 26.30’’) με τον Αντόνιο Μπλέικνι, καθώς η Παρί δυσκολεύτηκε από την πιεστική άμυνα και με τον Ρόμπινσον να είναι... εξαφανισμένος μπόρεσε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ξεφύγει (68-63 στο 27.30’’ και 75-66 στο 29’) και να έχει τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού του αγώνα.
Μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο οι Ισραηλινοί διατήρησαν μια διαφορά (82-75 στο 35’) και με τους Μπλέικνι-Οτούρου έφτασαν στο +10 (89-79 στο 38’) και στη συνέχεια στο +12 (91-79 στο 38.50’’) «κλειδώνοντας» τη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-30, 52-53, 75-69, 93-82.
Πηγή:www.gazzetta.gr
