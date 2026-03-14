Βίντεο: Οι παίκτες της Τσέλσι «περικύκλωσαν» τον διαιτητή του αγώνα με τη Νιούκαστλ πριν τη σέντρα!
SPORTS
Premier League Τσέλσι Κόουλ Πάλμερ Διαιτητής

Ένα απίθανο σκηνικό συνέβη στο Στάμφορντ Μπριτζ με πρωταγωνιστές τους παίκτες της Τσέλσι και τον διαιτητή Πολ Τίρνεϊ χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν ήταν τυχαίο γεγονός ή προσπάθεια ψυχολογικής πίεσης από τους παίκτες των Μπλε

Μια ασυνήθιστη και αρκετά αμήχανη στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Τσέλσι με τη Νιούκαστλ στο Στάμφορντ Μπριτζ, προκαλώντας απορία τόσο στους θεατές στο γήπεδο όσο και στους τηλεθεατές.

Λίγο πριν από τη σέντρα, οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι συγκεντρώθηκαν για τον καθιερωμένο όρκο νίκης. Ωστόσο, αυτή τη φορά στο κέντρο του κύκλου βρέθηκε απροσδόκητα και ο διαιτητής της αναμέτρησης, Πολ Τίρνεϊ, ο οποίος έδειχνε εμφανώς απορημένος από την κατάσταση.

Οι παίκτες σχημάτισαν κύκλο γύρω του, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντάται σε αγώνα της Premier League. Ο Τίρνεϊ δεν φάνηκε να αντιδρά ή να προσπαθεί να απομακρυνθεί, παραμένοντας στο σημείο για περίπου μισό λεπτό όσο διαρκούσε η σύντομη συγκέντρωση των «μπλε».



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η στάση του Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος κοιτούσε επίμονα τον διαιτητή και, μόλις η συγκέντρωση διαλύθηκε, αντάλλαξε μερικά λόγια μαζί του. Την ίδια στιγμή, ο Έντσο Φερνάντες δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο του καθώς οι συμπαίκτες του είχαν σχηματίσει τον κύκλο γύρω από τον διαιτητή.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς φιλάθλους να εκφράζουν την απορία τους για το τι ακριβώς συνέβη και γιατί ο διαιτητής παρέμεινε στο κέντρο της συγκέντρωσης χωρίς να αποχωρήσει.

Παρότι η Τσέλσι συνηθίζει τις τελευταίες εβδομάδες να συγκεντρώνεται κοντά στο κέντρο πριν από την έναρξη των αγώνων, το να βρεθεί διαιτητής στο επίκεντρο μιας τέτοιας στιγμής αποτελεί σπάνιο και αξιοπερίεργο γεγονός για τα δεδομένα του αγγλικού πρωταθλήματος
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

