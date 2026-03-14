Βίντεο: Οι παίκτες της Τσέλσι «περικύκλωσαν» τον διαιτητή του αγώνα με τη Νιούκαστλ πριν τη σέντρα!
Ένα απίθανο σκηνικό συνέβη στο Στάμφορντ Μπριτζ με πρωταγωνιστές τους παίκτες της Τσέλσι και τον διαιτητή Πολ Τίρνεϊ χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν ήταν τυχαίο γεγονός ή προσπάθεια ψυχολογικής πίεσης από τους παίκτες των Μπλε
Μια ασυνήθιστη και αρκετά αμήχανη στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Τσέλσι με τη Νιούκαστλ στο Στάμφορντ Μπριτζ, προκαλώντας απορία τόσο στους θεατές στο γήπεδο όσο και στους τηλεθεατές.
Λίγο πριν από τη σέντρα, οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι συγκεντρώθηκαν για τον καθιερωμένο όρκο νίκης. Ωστόσο, αυτή τη φορά στο κέντρο του κύκλου βρέθηκε απροσδόκητα και ο διαιτητής της αναμέτρησης, Πολ Τίρνεϊ, ο οποίος έδειχνε εμφανώς απορημένος από την κατάσταση.
Οι παίκτες σχημάτισαν κύκλο γύρω του, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντάται σε αγώνα της Premier League. Ο Τίρνεϊ δεν φάνηκε να αντιδρά ή να προσπαθεί να απομακρυνθεί, παραμένοντας στο σημείο για περίπου μισό λεπτό όσο διαρκούσε η σύντομη συγκέντρωση των «μπλε».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η στάση του Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος κοιτούσε επίμονα τον διαιτητή και, μόλις η συγκέντρωση διαλύθηκε, αντάλλαξε μερικά λόγια μαζί του. Την ίδια στιγμή, ο Έντσο Φερνάντες δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο του καθώς οι συμπαίκτες του είχαν σχηματίσει τον κύκλο γύρω από τον διαιτητή.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς φιλάθλους να εκφράζουν την απορία τους για το τι ακριβώς συνέβη και γιατί ο διαιτητής παρέμεινε στο κέντρο της συγκέντρωσης χωρίς να αποχωρήσει.
Παρότι η Τσέλσι συνηθίζει τις τελευταίες εβδομάδες να συγκεντρώνεται κοντά στο κέντρο πριν από την έναρξη των αγώνων, το να βρεθεί διαιτητής στο επίκεντρο μιας τέτοιας στιγμής αποτελεί σπάνιο και αξιοπερίεργο γεγονός για τα δεδομένα του αγγλικού πρωταθλήματος
Maçın hakemi Paul Tierney, yanlışıkla Chelsea takım toplantısına katılıyor. 🤣🤣 pic.twitter.com/Jif4JOwuAa— 🇹🇷 Transfer Haberleri ⚒ (@Transferhaber6) March 14, 2026
