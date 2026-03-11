Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Κροατία-Ελλάδα 98-73: «Βαριά» ήττα για την Εθνική μπάσκετ γυναικών στο Σίμπενικ, βίντεο
Κροατία-Ελλάδα 98-73: «Βαριά» ήττα για την Εθνική μπάσκετ γυναικών στο Σίμπενικ, βίντεο
Η Ελλάδα θα παίξει στο Ιβανώφειο στις 14 και στις 17 Μαρτίου με την Βόρεια Μακεδονία και την Δανία, στην τελική ευθεία της α’ προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027
Η Εθνική Γυναικών δεν τα κατάφερε στο Σίμπενικ, εκεί όπου η Κροατία επικράτησε μπροστά στο δικό της κοινό με 98-73. Το επόμενο ραντεβού στο παρκέ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει δοθεί στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου στο Ιβανώφειο θα αντιμετωπίσει αντίστοιχα στις 14 και στις 17 Μαρτίου την Βόρεια Μακεδονία και την Δανία, στην τελική ευθεία της α’ προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.
Το πρώτο δεκάλεπτο χαρακτηρίστηκε από διακυμάνσεις στο σκορ. Οι οικοδέσποινες ήταν αυτές που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, φτάνοντας στο 11-3 (2’10’’) με την Ελλάδα να προσπαθεί και να καταφέρνει σταδιακά να ροκανίσει την διαφορά με τις Σπανού και Παρκς να φτάνουν ως το καλάθι και τη Φασούλα να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με τρίποντο (13-13. 5’20’’). Παρκς και Φασούλα έδωσαν το προβάδισμα (15-18, 7’10’’), αλλά η Νόβακ οδήγησε σε μία ακόμη ισοπαλία (20-20, 8’40’’) και η Λάζιτς έγραψε το 23-22 της πρώτης περιόδου.
Η Κροατία επέστρεψε δυναμικά στο παρκέ για να φτάσει ως το 33-24 (12’20”) με την Ελλάδα να μετρά 10 λάθη στο σημείο αυτό και λίγο αργότερα στο 43-28 (16′). Παρκς και Φασούλα έφτασαν ως το καλάθι για να δώσουν μια ανάσα στην ελληνική ομάδα (43-32, 16’10”). Στο σημείο αυτό η γηπεδούχος είχε 6/16 τρίποντα και 37% ποσοστό ευστοχίας με την Ολίβια Βουκόσα να μετρά 3/4 από τα 6μ75. Η Παρκς μείωσε ακόμη περισσότερο (45-36, 19’50”) και η Φασούλα στο τέλος της δεύτερης περιόδου με διπλή προσπάθεια έγραψε το 49-38, για να φτάσει η ίδια τους 14 πόντους και τα 12 ριμπάουντ.
Το τρίποντο της Παρκς διαμόρφωσε το 54-45 (21’50”) με την ίδια να το επαναλαμβάνει για το 58-51 (23’45”). Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει, έτρεξε και η Σπανού μείωσε στους πέντε πόντους (58-53, 24′). Η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση: Εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος, πήρε ριμπάουντ, έφτασε και πάλι στο +12 (67-55, 26′) και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο 76-58. Η διαφορά έφτασε στο +23 (83-60, 31’40”), Σταμολάμπρου και Φασούλα ευστόχησαν σε μακρινά σουτ (85-66, 32’30”), αλλά η Κροατία δεν απειλήθηκε και έφτασε στη νίκη με το τελικό 98-73.
Διαιτητές: Μπαλούν (Τσεχία), Στόιτσα (Ρουμανία), Ζένις (Σλοβακία)
Δεκάλεπτα: 23-22, 49-38, 76-58, 98-73
Ελλάδα (Πρέκας): Κριμίλη 2, Σταμολάμπρου 5 (1), Μποσγανά, Παυλοπούλου, Τσινέκε 2, Λούκα 2. Σπανού 12 (1), Χριστινάκη 8 (1), Παρκς 20 (2), Φασούλα 22 (2τρ., 14ρ.)
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
1η αγωνιστική (12/11)
Βόρεια Μακεδονία-Δενία 79-78
Το πρώτο δεκάλεπτο χαρακτηρίστηκε από διακυμάνσεις στο σκορ. Οι οικοδέσποινες ήταν αυτές που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, φτάνοντας στο 11-3 (2’10’’) με την Ελλάδα να προσπαθεί και να καταφέρνει σταδιακά να ροκανίσει την διαφορά με τις Σπανού και Παρκς να φτάνουν ως το καλάθι και τη Φασούλα να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με τρίποντο (13-13. 5’20’’). Παρκς και Φασούλα έδωσαν το προβάδισμα (15-18, 7’10’’), αλλά η Νόβακ οδήγησε σε μία ακόμη ισοπαλία (20-20, 8’40’’) και η Λάζιτς έγραψε το 23-22 της πρώτης περιόδου.
Η Κροατία επέστρεψε δυναμικά στο παρκέ για να φτάσει ως το 33-24 (12’20”) με την Ελλάδα να μετρά 10 λάθη στο σημείο αυτό και λίγο αργότερα στο 43-28 (16′). Παρκς και Φασούλα έφτασαν ως το καλάθι για να δώσουν μια ανάσα στην ελληνική ομάδα (43-32, 16’10”). Στο σημείο αυτό η γηπεδούχος είχε 6/16 τρίποντα και 37% ποσοστό ευστοχίας με την Ολίβια Βουκόσα να μετρά 3/4 από τα 6μ75. Η Παρκς μείωσε ακόμη περισσότερο (45-36, 19’50”) και η Φασούλα στο τέλος της δεύτερης περιόδου με διπλή προσπάθεια έγραψε το 49-38, για να φτάσει η ίδια τους 14 πόντους και τα 12 ριμπάουντ.
Το τρίποντο της Παρκς διαμόρφωσε το 54-45 (21’50”) με την ίδια να το επαναλαμβάνει για το 58-51 (23’45”). Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει, έτρεξε και η Σπανού μείωσε στους πέντε πόντους (58-53, 24′). Η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση: Εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος, πήρε ριμπάουντ, έφτασε και πάλι στο +12 (67-55, 26′) και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο 76-58. Η διαφορά έφτασε στο +23 (83-60, 31’40”), Σταμολάμπρου και Φασούλα ευστόχησαν σε μακρινά σουτ (85-66, 32’30”), αλλά η Κροατία δεν απειλήθηκε και έφτασε στη νίκη με το τελικό 98-73.
Διαιτητές: Μπαλούν (Τσεχία), Στόιτσα (Ρουμανία), Ζένις (Σλοβακία)
Δεκάλεπτα: 23-22, 49-38, 76-58, 98-73
Ελλάδα (Πρέκας): Κριμίλη 2, Σταμολάμπρου 5 (1), Μποσγανά, Παυλοπούλου, Τσινέκε 2, Λούκα 2. Σπανού 12 (1), Χριστινάκη 8 (1), Παρκς 20 (2), Φασούλα 22 (2τρ., 14ρ.)
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
1η αγωνιστική (12/11)
Βόρεια Μακεδονία-Δενία 79-78
Ελλάδα-Κροατία 73-76
2η αγωνιστική (15/11)
Κροατία-Δανία 77-89
Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα 84-101
3η αγωνιστική (18/11)
Κροατία-Βόρεια Μακεδονία 83-55
Δανία-Ελλάδα 93-97
4ης αγωνιστική (11/3)
Δανία-Βόρεια Μακεδονία 125-57
Κροατία-Ελλάδα 98-73
5η αγωνιστική (14/3)
15.30 Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία
16.00 Δανία-Κροατία
6η αγωνιστική (17/3)
17.00 Ελλάδα-Δανία
19.00 Βόρεια Μακεδονία-Κροατία
Η κατάταξη
1.Κροατία 3-1
2.Ελλάδα 2-2
3.Δανία 2-2
4.Βόρεια Μακεδονία 1-3
2η αγωνιστική (15/11)
Κροατία-Δανία 77-89
Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα 84-101
3η αγωνιστική (18/11)
Κροατία-Βόρεια Μακεδονία 83-55
Δανία-Ελλάδα 93-97
4ης αγωνιστική (11/3)
Δανία-Βόρεια Μακεδονία 125-57
Κροατία-Ελλάδα 98-73
5η αγωνιστική (14/3)
15.30 Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία
16.00 Δανία-Κροατία
6η αγωνιστική (17/3)
17.00 Ελλάδα-Δανία
19.00 Βόρεια Μακεδονία-Κροατία
Η κατάταξη
1.Κροατία 3-1
2.Ελλάδα 2-2
3.Δανία 2-2
4.Βόρεια Μακεδονία 1-3
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα