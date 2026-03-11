Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
ΠΑΟΚ: Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης και Τάισον στο Παλατάκι για τον αγώνα μπάσκετ με το Περιστέρι
Οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ παρακολουθούν τον προημιτελικό του FIBA Europe Cup με το Περιστέρι
Ο ΠΑΟΚ παίζει τον 1ο προημιτελικό του FIBA Europe Cup με το Περιστέρι στο Παλατάκι και στις εξέδρες του γηπέδου είναι και μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας.
Συγκεκριμένα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Τάισον και ο Χρήστος Ζαφείρης εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό που έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου και πήγαν να στηρίξουν την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
Οι τρεις παίκτες κάθονται πίσω από το αφεντικό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Αριστοτέλη Μυστακίδη και τον νέο προπονητή, Αντρέα Τρινκιέρι.
