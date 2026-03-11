To δράμα του 22χρονου τερματοφύλακα της Τότεναμ: Τα λάθη που χάρισαν δύο γκολ στην Ατλέτικο, η αλλαγή στο 17ο λεπτό και η αντίδραση του Τούντορ

Ο Αντονίν Κίνσκι, ο οποίος δεν είχε παίξει βασικός από τον Οκτώβριο του 2025, έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που έγινε αλλαγή πριν το 20' σε αγώνα του Champions League χωρίς να έχει... τραυματιστεί





Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα και την έκτη συνεχόμενη ήττα της Τότεναμ για πρώτη φορά στην ιστορία της, ο Τούντορ είπε πως «αυτό που συνέβη είναι πολύ σπάνιο. Είμαι προπονητής εδώ και 15 χρόνια και δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Ήταν απαραίτητο για να προστατεύσω τον παίκτη και την ομάδα. Απίστευτη κατάσταση, δεν έχω να πω τίποτα».



Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που βρίθει προσωπικών ιστοριών - άλλοτε ηρωικών και άλλοτε δραματικών.Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει από το βράδυ της Τρίτης ο 22χρονος Τσέχος τερματοφύλακας της Τότεναμ , Αντόνιν Κίνσκι, ο οποίος όχι μόνο έκανε δύο τραγικά λάθη ουσιαστικά χαρίζοντας δύο γκολ στην Ατλέτικο Μαδρίτης (σ.σ. η ισπανική ομάδα κέρδισε τελικά με 5-2 ) αλλά είδε τον προπονητή του, Ιγκόρ Τούντορ, να τον κάνει αλλαγή στο 17ο λεπτό.Ο Κίνσκι, ο οποίος δεν είχε παίξει βασικός από τον Οκτώβριο του 2025, έγραψε έτσι ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που έγινε αλλαγή πριν το 20' σε αγώνα του Champions League χωρίς να έχει... τραυματιστεί.To πρώτο λάθος του Κίνσκι έγινε όταν γλίστρησε με αποτέλεσμα να δώσει τη μπάλα στην Ατλέτικο μέσα στην περιοχή του με τον Μίκι φαν ντε Βεν να τη στέλνει στα δίχτυα. Ακολούθησε η κλωτσιά της μπάλας στο δικό του πόδι με αποτέλεσμα ο Χουλιάν Αλβάρες να γράψει το 3-0 με τον συμπαίχτη του Τσέχου τερματοφύλακα, Κριστιάν Ρομέρο, να πλησιάζει τον Τούντορ και να φέρεται να του ζητά να προχωρήσει στην αλλαγή του Κίνσκι.Αρκετοί, πάντως, καυτηρίασαν τη στάση του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ στην αλλαγή του Κίνσκι που ήταν δική του επιλογή για να κάτσει κάτω από τα δοκάρια της Τότεναμ, καθώς όταν ο 22χρονος βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο συντετριμμένος, ο Τούντορ δεν τον πλησίασε ούτε και φάνηκε να προσπαθεί να τον στηρίξει σε αυτή την (πολύ δύσκολη) στιγμή της καριέρας του.Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα και την έκτη συνεχόμενη ήττα της Τότεναμ για πρώτη φορά στην ιστορία της, ο Τούντορ είπε πως «αυτό που συνέβη είναι πολύ σπάνιο. Είμαι προπονητής εδώ και 15 χρόνια και δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Ήταν απαραίτητο για να προστατεύσω τον παίκτη και την ομάδα. Απίστευτη κατάσταση, δεν έχω να πω τίποτα».

Ο ίδιος υπερασπίστηκε την επιλογή να βάλει τον Κίνσκι στην βασική 11αδα λέγοντας «ήταν, πριν το παιχνίδι, η σωστή επιλογή για τη στιγμή που βρισκόμαστε, με την πίεση στον Βικάριο. Ο Τόνι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Για μένα ήταν η σωστή απόφαση. Μετά από αυτό, φυσικά, είναι εύκολο να πούμε ότι δεν ήταν η σωστή απόφαση. Έτσι, το εξήγησα και στον Τόνι, μιλώντας μετά: είναι ο σωστός άνθρωπος και καλός τερματοφύλακας. Δυστυχώς, αυτά τα λάθη συνέβησαν σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Λυπήθηκε. Η ομάδα είναι μαζί του, και εγώ επίσης. Μίλησα μαζί του. Καταλαβαίνει τη στιγμή, καταλαβαίνει γιατί βγαίνει. Όπως είπα, είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Είμαστε μαζί του, είμαστε όλοι μαζί. Ποτέ δεν αφορά έναν μόνο παίκτη. Συνέβη. Είναι πάλι το Champions League. Πληρώσαμε [για] αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού.



