Indian Wells: Ήττα για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς στο διπλό, δείτε βίντεο
Indian Wells: Ήττα για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς στο διπλό, δείτε βίντεο

Οι Ριντερκνέ και Βασερό επικράτησαν με 7-6(4), 7-5 και απέκλεισαν το δίδυμο του Έλληνα και του Σέρβου τενίστα στον δεύτερο γύρο

Μπορεί να ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο ταμπλό του διπλού στο Indian Wells, αλλά οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς ηττήθηκαν στον δεύτερο γύρο του θεσμού. Το... ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε από το δίδυμο των Αρτούρ Ριντερκνέ και Βαλεντίν Βασερό με 7-6(4), 7-5.

Η έναρξη της αναμέτρηση βρήκε τις δύο ομάδες να διατηρούν τα σερβίς τους. Τα πρώτα break points ήρθαν για το δίδυμο των Αρτούρ Ριντερκνέ και Βαλεντίν Βασερό, ωστόσο οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφεραν να κρατήσουν το σερβίς τους.

Μάλιστα, το δίδυμο Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς μπόρεσε να αποτρέψει πέντε φορές στο πρώτο σετ τους αντιπάλους του να κάνουν break. Από τη δική τους μεριά, ο Σέρβος και ο Έλληνας τενίστας βρήκαν τρία break points στο 12o game, όμως οι ευκαιρίες να κλείσουν το σετ σβήστηκαν από τους Ριντερκνέ και Βασερό.

Djokovic & Tsitsipas vs Rinderknech & Vacherot Highlights | Indian Wells 2026


Το προβάδισμα στην αναμέτρηση κρίθηκε στο tie-break. Εκεί, οι Βασερό και Ριντερκνέ έκαναν δύο mini breaks έναντι ενός και κέρδισαν με 7-4 για να κλείσουν το σετ και να πάρουν κεφάλι στα σετ με 7-6(4).

Στο δεύτερο σετ και πάλι οι δύο ομάδες στην αρχή ήταν σταθερές πίσω από το σερβίς τους. Σε αντίθεση, όμως, με το πρώτο υπήρχαν breaks. Το πρώτο... σπάσιμο σερβίς το έκαναν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς στο 5ο game (3-2).

To break αυτό διατηρήθηκε έως τα τέλη του σετ, με τους Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς να σερβίρουν για να κλείσουν το σετ στο 10ο game. Ωστόσο, δέχθηκαν το break από τους Αρτούρ Ριντερκνέ και Βαλεντίν Βασερό (5-5), οι οποίοι με ένα σερί κατάφεραν ν' ανατρέψουν το σκορ και εν τέλει να κατακτήσουν το σετ με 7-5, πανηγυρίζοντας τη νίκη.


