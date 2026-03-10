Πάνοπλος στα γκαρντ ο Παναθηναϊκός ενόψει Ζάλγκιρις: Προπονήθηκε κανονικά ο Σλούκας
Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Ζάλγκιρις Euroleague

Πάνοπλος στα γκαρντ ο Παναθηναϊκός ενόψει Ζάλγκιρις: Προπονήθηκε κανονικά ο Σλούκας

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού επέστρεψε στις προπονήσεις και θα είναι στη διάθεση του Αταμάν για το κρίσιμο ματς με την Ζάλγκιρις την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ

Πάνοπλος στα γκαρντ ο Παναθηναϊκός ενόψει Ζάλγκιρις: Προπονήθηκε κανονικά ο Σλούκας
Λιγόστεψαν τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό δύο 24ωρα πριν από το τζάμπολ του πολύ κρίσιμου αγώνα με την Ζάλγκιρις Κάουνας (12/3, 22:00) στο «T-Center», καθώς στην προπόνηση την οποία παρακολούθησε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε μόλις μία απουσία.

Ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε μείνει εκτός από το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την λιθουανική ομάδα.

Όπως είναι γνωστό, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο ωστόσο δεν τίθεται κανένα θέμα ανησυχίας.

Αντίθετα ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από μια φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.
