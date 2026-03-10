Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Πάνοπλος στα γκαρντ ο Παναθηναϊκός ενόψει Ζάλγκιρις: Προπονήθηκε κανονικά ο Σλούκας
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού επέστρεψε στις προπονήσεις και θα είναι στη διάθεση του Αταμάν για το κρίσιμο ματς με την Ζάλγκιρις την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ
Λιγόστεψαν τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό δύο 24ωρα πριν από το τζάμπολ του πολύ κρίσιμου αγώνα με την Ζάλγκιρις Κάουνας (12/3, 22:00) στο «T-Center», καθώς στην προπόνηση την οποία παρακολούθησε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε μόλις μία απουσία.
Ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε μείνει εκτός από το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την λιθουανική ομάδα.
Όπως είναι γνωστό, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο ωστόσο δεν τίθεται κανένα θέμα ανησυχίας.
Αντίθετα ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από μια φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.
