Σοβαρά επεισόδια στο Ρέιντζερς-Σέλτικ: «Ντου» κουκουλοφόρων μετά το θρίλερ των πέναλτι, βίντεο
Το παραδοσιακό ντέρμπι της Σκωτίας στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια - Οι «Κέλτες» πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά (4-2 στα πέναλτι), με τους οπαδούς να μπαίνουν στο χορτάρι και την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών
Η Σέλτικ κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία πρόκριση απέναντι στη «μισητή» αντίπαλό της, στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά μετά το τελικό σφύριγμα μπήκαν στο γήπεδο οπαδοί με κουκούλες, προκαλώντας τρομερά επεισόδια.
Η αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσει τους οπαδούς της Ρέιντζερς να μπουν στις κερκίδες των φίλων της Σέλτικ.
Για την ιστορία τόσο η κανονική διάρκεια, όσο και η παράταση έληξε χωρίς γκολ, με τους «Κέλτες» να παίρνουν την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου με 4-2 στα πέναλτι.
🔵 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 0️⃣-0️⃣𝗖𝗲𝗹𝘁𝗶𝗰 🍀— Daily Record Sport (@Record_Sport) March 8, 2026
Chaos at Ibrox as fans from both sides storm the pitch following the Hoops’ dramatic penalty shootout victory 🎥
Follow the post-match reactions LIVE 💻#RANCEL | #ScottishCup https://t.co/hzQGYhEf8W pic.twitter.com/4jPn3SzpGs
"It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football"— Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026
Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic's penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM
¡Caos total!— TVC Deportes (@TVCDeportes) March 8, 2026
Aficionados del Celtic y Rangers de Escocia invadieron el terreno de juego, tras haberse jugado el clásico en la Copa de Escocia 🫣#Futbol #celticfc #rangers #scotishpremierleague #TVCDeportes pic.twitter.com/VwNCqx4XuK
