Σοβαρά επεισόδια στο Ρέιντζερς-Σέλτικ: «Ντου» κουκουλοφόρων μετά το θρίλερ των πέναλτι, βίντεο
Επεισόδια Σέλτικ Ρέιντζερς

Σοβαρά επεισόδια στο Ρέιντζερς-Σέλτικ: «Ντου» κουκουλοφόρων μετά το θρίλερ των πέναλτι, βίντεο

Το παραδοσιακό ντέρμπι της Σκωτίας στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια - Οι «Κέλτες» πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά (4-2 στα πέναλτι), με τους οπαδούς  να μπαίνουν στο χορτάρι και την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών

Σοβαρά επεισόδια στο Ρέιντζερς-Σέλτικ: «Ντου» κουκουλοφόρων μετά το θρίλερ των πέναλτι, βίντεο
Σοβαρά επεισόδια σκίασαν το παραδοσιακό ντέρμπι της Σκωτίας μεταξύ της Ρέιντζερς και της Σέλτικ, αυτή τη φορά για τα προημιτελικά του κυπέλλου.

Η Σέλτικ κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία πρόκριση απέναντι στη «μισητή» αντίπαλό της, στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά μετά το τελικό σφύριγμα μπήκαν στο γήπεδο οπαδοί με κουκούλες, προκαλώντας τρομερά επεισόδια.


View this post on Instagram

A post shared by SPORTbible (@sportbible)


Η αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσει τους οπαδούς της Ρέιντζερς να μπουν στις κερκίδες των φίλων της Σέλτικ.

Για την ιστορία τόσο η κανονική διάρκεια, όσο και η παράταση έληξε χωρίς γκολ, με τους «Κέλτες» να παίρνουν την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου με 4-2 στα πέναλτι.




