Σοβαρά επεισόδια στο Ρέιντζερς-Σέλτικ: «Ντου» κουκουλοφόρων μετά το θρίλερ των πέναλτι, βίντεο

Το παραδοσιακό ντέρμπι της Σκωτίας στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια - Οι «Κέλτες» πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά (4-2 στα πέναλτι), με τους οπαδούς να μπαίνουν στο χορτάρι και την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών