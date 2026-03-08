Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Μπαρτζώκας: «Η μόνη απαίτηση που έχω είναι να παίζουμε με ένταση και να συνεργαζόμαστε»
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού ανέλυσε τη δυσκολία διαχείρισης μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ενόψει της γαλλικής «διαβολοβδομάδας»
Το απόλυτο στο πρωτάθλημα διατήρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΠΑΟΚ με 100-73 στο ΣΕΦ, διευρύνοντας το αήττητο σερί του στο 19-0 στη Stoiximan GBL. Οι «ερυθρόλευκοι», προερχόμενοι από την μάχη του ευρωπαϊκού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έβγαλαν ενέργεια και συνεργασίες στο παρκέ, παρά την κόπωση.
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη διαχείριση που απαιτείται ενόψει της απαιτητικής γαλλικής «διαβολοβδομάδας» κόντρα σε Παρί και Μονακό, υπογράμμισε τη σημασία της νοοτροπίας σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις και ξεκαθάρισε τη μοναδική –αλλά αδιαπραγμάτευτη– απαίτηση που έχει από τους παίκτες του: την ένταση και την κυκλοφορία της μπάλας.
Στην εισαγωγική τοποθέτησή του για το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού σημείωσε: «Κατ' αρχήν να ευχηθώ καλή τύχη στον κόουτς Μπούτσκο, ο οποίος είναι πολύ καλός προπονητής. Έχω γνώση και το λέω αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος σύλλογος και ανεξάρτητα αν έχει επικεντρώσει για την επόμενη χρονιά τις βλέψεις του, στο μπάσκετ όλοι μας δίνουμε εξετάσεις κάθε ημέρα, οπότε του εύχομαι καλή τύχη. Όσον αφορά την ομάδα μας ήταν ένα μεσημέρι, δύο ημέρες μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκόυ που είναι πάντα ιδιαίτερο και μπροστά μας έχουμε δύο παιχνίδια Τρίτη και Πέμπτη με γαλλικές ομάδες, που επίσης είναι ιδιαίτερα γιατί έχουν μεγάλη αθλητικότητα. Έτσι, στο παιχνίδι έπρεπε να παίξουν αρκετοί φρέσκοι παίκτες που τα κατάφεραν καλά, αν σκεφτούμε ότι είχαμε 30 τελικές πάσες, 100 πόντους και κερδίσαμε μια καλή ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ με μεγάλη διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους φιλάθλους της ομάδας μας που ήταν και πάλι πάρα πολλοί και αρκετές οικογένειες μεσημέρι Κυριακής. Είναι κάτι που το εκτιμούμε ιδιαίτερα».
Σχετικά με την απαίτηση του από παιχνίδια σαν το σημερινό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Η μόνη απαίτηση που έχω είναι να παίζουν με ένταση, όσο παίζουν, και να πασάρουν την μπάλα. Δεν φωνάζω σε κάποιον αν αστοχήσει σε σουτ ή σε βολές, αυτό που θέλω είναι να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι καθαρά πνευματικό θέμα. Παραδέχομαι ότι το πνευματικό θέμα βάλλεται όταν έχεις να παίξεις 4 παιχνίδια σε 6 ημέρες και τέτοιας ιδιαιτερότητας και τέτοιας σημασίας. Οπότε προσπαθώ να διαχειριστώ και εγώ την κατάσταση. Είμαι αυτός που έχει την ευθύνη αν δεν καταλήξουν καλά και πρέπει να πιέσω την ομάδα με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύσει. Είναι σημαντικό να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν θέλουμε να το χάσουμε. Αυτά τα μεσημέρια προσφέρονται για χαλάρωση, η οποία συχνά φέρνει και τραυματισμούς, γιατί αν δεν παίξεις με ένταση δημιουργούνται και τέτοια θέματα».
