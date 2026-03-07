Απέλυσε τον Δερμιτζάκη ο Πανιώνιος: «Χαρίσαμε άκοπη άνοδο στην Καλαμάτα, ανεξήγητα διαλυμένη η ομάδα», αναφέρει η ανακοίνωση

Ο Πανιώνιος έχασε και μαθηματικά την άνοδο για τη Super League 1 με την διοίκηση της ομάδας να απολύει τον προπονητή