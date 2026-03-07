Απέλυσε τον Δερμιτζάκη ο Πανιώνιος: «Χαρίσαμε άκοπη άνοδο στην Καλαμάτα, ανεξήγητα διαλυμένη η ομάδα», αναφέρει η ανακοίνωση
Ο Πανιώνιος έχασε και μαθηματικά την άνοδο για τη Super League 1 με την διοίκηση της ομάδας να απολύει τον προπονητή
Λίγες ώρες μετά από την ήττα με 1-0 από την Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη, η οποία σήμανε και μαθηματικά την παραμονή στη Super League 2 και τη νέα χρονιά, η ΠΑΕ Πανιώνιος απέλυσε τον προπονητή, Παύλο Δερμιτζάκη.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος
«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει τη μονομερή διακοπή συνεργασίας της με τον προπονητή Παύλο Δερμιτζάκη.
Η εικόνα της ομάδας μας εδώ και αρκετές εβδομάδες δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Διοίκησης, των φιλάθλων αλλά κυρίως της τεράστιας Ιστορίας του Συλλόγου μας.
Αντί η μεγάλη νίκη μέσα στην Καλαμάτα να μας δώσει έξτρα κίνητρο και ώθηση, βλέπουμε αμέσως μετά μία ανεξήγητα διαλυμένη ομάδα, χωρίς μέταλλο, χωρίς στόχο να διεκδικήσει το Πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να χαρίσει μία ξεκούραστη και άκοπη άνοδο στην Καλαμάτα, η οποία μόνο απογοήτευση και μεγάλη λύπη δημιουργεί σε όλους μας.
Ως διοίκηση είμαστε από την πρώτη στιγμή απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις μας απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους, η αγωνιστική όμως εικόνα μας λυπεί και αποτελεί ντροπή για τον Σύλλογο.
Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για όλες τις λανθασμένες επιλογές μας που οδήγησαν στη φετινή αποτυχία και δεσμευόμαστε να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες κινήσεις και ενέργειες, έτσι ώστε η εικόνα της ομάδας μας από εδώ και στο εξής να αρμόζει στο μέγεθος και στην Ιστορία του Συλλόγου».
