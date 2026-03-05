Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Premier League: Πώς ο υποβιβασμός θα μπορούσε να κοστίσει στην Τότεναμ περισσότερα από 250 εκατ. λίρες
Premier League: Πώς ο υποβιβασμός θα μπορούσε να κοστίσει στην Τότεναμ περισσότερα από 250 εκατ. λίρες
Η προοπτική να πέσει στην Championship ένα από τα έξι πλουσιότερα κλαμπ της Premier League φαντάζει αδιανόητη, όμως τα «Σπιρούνια» βρίσκονται μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού
Η προοπτική να πέσει στην Championship ένα από τα έξι πλουσιότερα κλαμπ της Premier League φαντάζει αδιανόητη, όμως η Τότεναμ βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Με μόλις 10 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, η Τότεναμ ζει μια πρωτοφανή κρίση. Η ομάδα του νέου τεχνικού, Ιγκόρ Τούντορ (ο οποίος ξεκίνησε με δύο ήττες, δεχόμενος έξι γκολ), βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, ούσα μόλις έναν πόντο πάνω από τη 18η Γουέστ Χαμ. Με τη Γουλβς και την Μπέρνλι να δείχνουν καταδικασμένες, η Τότεναμ κινδυνεύει άμεσα να ακολουθήσει, σε έναν υποβιβασμό που θα προκαλέσει οικονομικό «σεισμό».
Η οικονομική «αιμορραγία» των εσόδων
Σύμφωνα με ανάλυση του BBC Sport, η χασούρα σε περίπτωση υποβιβασμού μπορεί να αγγίξει τα 261 εκατομμύρια λίρες. Πέρυσι, η Τότεναμ κατέγραψε έσοδα 690 εκατ. λιρών (9η θέση στην Ευρώπη), τα οποία αναμένεται να καταρρεύσουν σε πολλαπλά μέτωπα.
Τα έσοδα 130 εκατ. λιρών (με μέσο όρο 76 λίρες/εισιτήριο) δεν μπορούν να διατηρηθούν απέναντι σε ομάδες της Championship.
Τεράστια θα είναι η απώλεια από τα τηλεοπτικά συμβόλαια της Premier League. Τα έσοδα από το Champions League θα μηδενιστούν.
Οι ρήτρες υποβιβασμού θα «ψαλιδίσουν» τις χορηγίες (π.χ. Nike, AIA) που αποφέρουν 70 εκατ. λίρες ετησίως. Οι τέσσερις επιπλέον εντός έδρας αγώνες στην Championship ίσως περιορίσουν τις κερδοφόρες εξωαγωνιστικές εκδηλώσεις/συναυλίες.
Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά ο ειδικός στα οικονομικά του ποδοσφαίρου, Κίραν Μαγκουάιρ: «Για ένα κλαμπ των φιλοδοξιών της Τότεναμ, τα οικονομικά δεδομένα του αγγλικού ποδοσφαίρου καθιστούν την ανάκαμψη ένα πολυετές εγχείρημα».
Τα λειτουργικά έξοδα που... δεν πέφτουν κατηγορία
Πέρυσι η ομάδα κατέγραψε ζημιές 129 εκατ. λιρών. Ο υποβιβασμός θα φέρει κάποιες μειώσεις στα έξοδα, αλλά τα λειτουργικά κόστη παραμένουν «θηλιά» στον λαιμό.
Στα συμβόλαια φέρεται να υπάρχει ρήτρα μείωσης αποδοχών κατά 50% σε περίπτωση υποβιβασμού. Έτσι, το περσινό μισθολόγιο-ρεκόρ των 276 εκατ. λιρών θα μπορούσε να πέσει στα 138 εκατ.
Η Τότεναμ είχε πέρυσι το 3ο υψηλότερο λειτουργικό κόστος στην Ευρώπη (260 εκατ. λίρες). Το ρεύμα, η συντήρηση και η διαχείριση του γηπέδου του 1 δισ. λιρών κοστίζουν το ίδιο, είτε ο αντίπαλος είναι η Νιούκαστλ είτε η Νόριτς.
Ο σύλλογος απασχολεί 877 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Χωρίς μαζικές απολύσεις, τα έξοδα παραμένουν σε επίπεδα... Champions League.
Μπέιλ: «Πληρώνουν την έλλειψη ρίσκου»
Η Τότεναμ φημίζεται για τη βιώσιμη διοίκησή της, ωστόσο αυτό ίσως είναι και η αιτία της αγωνιστικής της κατρακύλας. Μιλώντας στο The Overlap, ο πρώην αστέρας της ομάδας, Γκάρεθ Μπέιλ, ήταν καταπέλτης:«Για μένα, το πρόβλημα είναι τα χρήματα. Δείτε το μισθολόγιο, είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις φιλοδοξίες τους. Πάντα αγοράζουν νέους παίκτες ελπίζοντας να εξελιχθούν, αλλά πλέον είναι ένα καθιερωμένο κλαμπ. Έχουν το γήπεδο, το προπονητικό κέντρο, τη βάση οπαδών. Πρέπει να αγοράζουν μεγαλύτερους παίκτες, ίσως να πληρώνουν κάτι παραπάνω. Ένας παίκτης των 50 εκατομμυρίων δεν είναι ό,τι ήταν παλιά. Πρέπει να ξοδέψεις 80, 90 ή 100 εκατομμύρια για έναν έτοιμο παίκτη. Άλλες ομάδες παίρνουν αυτό το οικονομικό ρίσκο, η Τότεναμ όμως δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει».
Με μόλις 10 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, η Τότεναμ ζει μια πρωτοφανή κρίση. Η ομάδα του νέου τεχνικού, Ιγκόρ Τούντορ (ο οποίος ξεκίνησε με δύο ήττες, δεχόμενος έξι γκολ), βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, ούσα μόλις έναν πόντο πάνω από τη 18η Γουέστ Χαμ. Με τη Γουλβς και την Μπέρνλι να δείχνουν καταδικασμένες, η Τότεναμ κινδυνεύει άμεσα να ακολουθήσει, σε έναν υποβιβασμό που θα προκαλέσει οικονομικό «σεισμό».
Η οικονομική «αιμορραγία» των εσόδων
Σύμφωνα με ανάλυση του BBC Sport, η χασούρα σε περίπτωση υποβιβασμού μπορεί να αγγίξει τα 261 εκατομμύρια λίρες. Πέρυσι, η Τότεναμ κατέγραψε έσοδα 690 εκατ. λιρών (9η θέση στην Ευρώπη), τα οποία αναμένεται να καταρρεύσουν σε πολλαπλά μέτωπα.
Τα έσοδα 130 εκατ. λιρών (με μέσο όρο 76 λίρες/εισιτήριο) δεν μπορούν να διατηρηθούν απέναντι σε ομάδες της Championship.
Τεράστια θα είναι η απώλεια από τα τηλεοπτικά συμβόλαια της Premier League. Τα έσοδα από το Champions League θα μηδενιστούν.
Οι ρήτρες υποβιβασμού θα «ψαλιδίσουν» τις χορηγίες (π.χ. Nike, AIA) που αποφέρουν 70 εκατ. λίρες ετησίως. Οι τέσσερις επιπλέον εντός έδρας αγώνες στην Championship ίσως περιορίσουν τις κερδοφόρες εξωαγωνιστικές εκδηλώσεις/συναυλίες.
Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά ο ειδικός στα οικονομικά του ποδοσφαίρου, Κίραν Μαγκουάιρ: «Για ένα κλαμπ των φιλοδοξιών της Τότεναμ, τα οικονομικά δεδομένα του αγγλικού ποδοσφαίρου καθιστούν την ανάκαμψη ένα πολυετές εγχείρημα».
Τα λειτουργικά έξοδα που... δεν πέφτουν κατηγορία
Πέρυσι η ομάδα κατέγραψε ζημιές 129 εκατ. λιρών. Ο υποβιβασμός θα φέρει κάποιες μειώσεις στα έξοδα, αλλά τα λειτουργικά κόστη παραμένουν «θηλιά» στον λαιμό.
Στα συμβόλαια φέρεται να υπάρχει ρήτρα μείωσης αποδοχών κατά 50% σε περίπτωση υποβιβασμού. Έτσι, το περσινό μισθολόγιο-ρεκόρ των 276 εκατ. λιρών θα μπορούσε να πέσει στα 138 εκατ.
Η Τότεναμ είχε πέρυσι το 3ο υψηλότερο λειτουργικό κόστος στην Ευρώπη (260 εκατ. λίρες). Το ρεύμα, η συντήρηση και η διαχείριση του γηπέδου του 1 δισ. λιρών κοστίζουν το ίδιο, είτε ο αντίπαλος είναι η Νιούκαστλ είτε η Νόριτς.
Ο σύλλογος απασχολεί 877 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Χωρίς μαζικές απολύσεις, τα έξοδα παραμένουν σε επίπεδα... Champions League.
Μπέιλ: «Πληρώνουν την έλλειψη ρίσκου»
Η Τότεναμ φημίζεται για τη βιώσιμη διοίκησή της, ωστόσο αυτό ίσως είναι και η αιτία της αγωνιστικής της κατρακύλας. Μιλώντας στο The Overlap, ο πρώην αστέρας της ομάδας, Γκάρεθ Μπέιλ, ήταν καταπέλτης:«Για μένα, το πρόβλημα είναι τα χρήματα. Δείτε το μισθολόγιο, είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις φιλοδοξίες τους. Πάντα αγοράζουν νέους παίκτες ελπίζοντας να εξελιχθούν, αλλά πλέον είναι ένα καθιερωμένο κλαμπ. Έχουν το γήπεδο, το προπονητικό κέντρο, τη βάση οπαδών. Πρέπει να αγοράζουν μεγαλύτερους παίκτες, ίσως να πληρώνουν κάτι παραπάνω. Ένας παίκτης των 50 εκατομμυρίων δεν είναι ό,τι ήταν παλιά. Πρέπει να ξοδέψεις 80, 90 ή 100 εκατομμύρια για έναν έτοιμο παίκτη. Άλλες ομάδες παίρνουν αυτό το οικονομικό ρίσκο, η Τότεναμ όμως δεν είναι διατεθειμένη να το κάνει».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα