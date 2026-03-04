Σάντος: Πρόταση 350 εκατ. ευρώ για την εξαγορά της ιστορικής ομάδας της Βραζιλίας
Σάντος Βραζιλία

Ο όμιλος Saint Dominique με έδρα τις ΗΠΑ ξεκίνησε διαδικασίες για να εξαγοράσει την ιστορική ομάδα στην οποία έλαμψε ο Πελέ

Σεισμός πολλών εκατομμυρίων δολαρίων...έπληξε τη Βραζιλία. Ο όμιλος Saint Dominique με έδρα τις ΗΠΑ ξεκίνησε τον έλεγχο επιμέλειας για την εξαγορά της Σάντος.

Ο πρόεδρος της Σάντος , Μαρσέλο Τεξέιρα-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα AS-, αποδέχτηκε την πρώτη μη δεσμευτική προσφορά από τον όμιλο, αξίας σχεδόν 350 εκατομμυρίων ευρώ για το 80% του συλλόγου, η υψηλότερη προσφορά που έλαβε ποτέ βραζιλιάνικος σύλλογος.

Η προσφορά περιλαμβάνει άμεση πληρωμή στον σύλλογο και δέσμευση για την εξόφληση των χρεών του. Το διοικητικό συμβούλιο θα έχει 90 ημέρες είτε για να προχωρήσει με τη συμφωνία είτε για να την απορρίψει.

«Η Santos Futebol Clube και η SDC Sports LLC, μια παγκόσμια επενδυτική πλατφόρμα που επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των συλλόγων, ανακοινώνουν ότι έχουν συνάψει συμφωνία που παρέχει αποκλειστικότητα για την έναρξη συζητήσεων σχετικά με μια πιθανή επένδυση από την SDC Sports LLC σε μια Sociedad Anónima del Fútbol (SAF), η οποία θα μπορούσε να συσταθεί από τον σύλλογο», αναφέρει η ανακοίνωση της Σάντος.

Ομοίως και η Σάντος θα διεξάγει επίσης τη δική της έρευνα για την αμερικανική εταιρεία , έχοντας την υποστήριξη και την οικονομική βοήθεια γιγάντων του κλάδου, όπως η XP Investimentos και η Rothschild & Co.

«Η συμφωνία καθιερώνει μη δεσμευτικές διαπραγματεύσεις και θα επιτρέψει μια εις βάθος ανάλυση των στρατηγικών, οικονομικών και λειτουργικών πτυχών μεταξύ των μερών, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη αυτονομία και των δύο όσον αφορά την τελική επισημοποίηση μιας οριστικής επένδυσης στην Σάντος.

Ο στόχος αυτών των συζητήσεων είναι η ενίσχυση των λειτουργιών του Συλλόγου στο σύνολό του, η βελτίωση της ανταγωνιστικής του απόδοσης, η ενίσχυση της επωνυμίας του, η βελτίωση της θέσης του στην αγορά και η επιτάχυνση της ανάπτυξης των επαγγελματικών και παιδικών ποδοσφαιρικών προγραμμάτων του», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ


