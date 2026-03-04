Οριστικό «μπλόκο» της UEFA στη Γαλατασαράι: Χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ κόντρα στη Λίβερπουλ

Η Επιτροπή Εφέσεων της UEFA απέρριψε το αίτημα της τουρκικής ομάδας, η οποία θα ταξιδέψει στην Αγγλία χωρίς τη στήριξη των φιλάθλων της, πληρώνοντας ακριβά τα σοβαρά επεισόδια και τη ρίψη φωτοβολίδων στο Τορίνο