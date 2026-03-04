Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οριστικό «μπλόκο» της UEFA στη Γαλατασαράι: Χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ κόντρα στη Λίβερπουλ
Η Επιτροπή Εφέσεων της UEFA απέρριψε το αίτημα της τουρκικής ομάδας, η οποία θα ταξιδέψει στην Αγγλία χωρίς τη στήριξη των φιλάθλων της, πληρώνοντας ακριβά τα σοβαρά επεισόδια και τη ρίψη φωτοβολίδων στο Τορίνο
Χωρίς τον «12ο παίκτη» της θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ η Γαλατασαράι στην επερχόμενη πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Champions League. Η Επιτροπή Εφέσεων της UEFA επικύρωσε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στον τουρκικό σύλλογο για όσα εκτυλίχθηκαν στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γιουβέντους.
Το χρονικό της τιμωρίας και ο τραυματισμός
Η πειθαρχική δίωξη αφορούσε την απαράδεκτη συμπεριφορά των οπαδών της «Τσιμ Μπομ» κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ιταλία την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι οπαδοί των φιλοξενούμενων προκάλεσαν εκτεταμένες ταραχές, πετώντας αντικείμενα και ανάβοντας φωτοβολίδες.
Το πιο σοβαρό περιστατικό, ωστόσο, που καταγράφηκε από τα μέσα ενημέρωσης, αφορούσε τον τραυματισμό ενός άνδρα και της κόρης του, όταν μια φωτοβολίδα ρίχτηκε προς την πλευρά που βρίσκονταν οι οπαδοί της Γιουβέντους στις κερκίδες του Τορίνο.
Συνοπτικά, οι κυρώσεις της UEFA προς τη Γαλατασαράι περιλαμβάνουν:
Απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων: Η ομάδα δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει εισιτήρια στους φιλάθλους της για το εκτός έδρας παιχνίδι στην Αγγλία.
Χρηματικό πρόστιμο: Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ (περίπου 46.000 δολάρια) από την πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας.
Απόρριψη έφεσης: Η προσπάθεια της τουρκικής ομάδας να ανατρέψει την απόφαση έπεσε στο κενό, καθώς η έφεσή της απορρίφθηκε οριστικά την Τετάρτη.
Το αγωνιστικό θρίλερ του Τορίνο
Όλα αυτά συνέβησαν στο περιθώριο ενός από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης. Η Γιουβέντους, παρότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες, κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της 5-2 του πρώτου αγώνα και να στείλει το ματς στην παράταση. Εκεί, όμως, η πρωταθλήτρια Τουρκίας βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, σκόραρε δύο φορές και πήρε μια δραματική πρόκριση για τους «16» με συνολικό σκορ 7-5.
Τα ραντεβού με τη Λίβερπουλ
Πλέον, η προσοχή στρέφεται στις κρίσιμες αναμετρήσεις με τους «Reds». Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη στο «Άνφιλντ» (εκεί όπου θα ισχύσει η απαγόρευση μετακίνησης), ενώ ο επαναληπτικός αγώνας, που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά, θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 18 Μαρτίου.
