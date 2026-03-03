Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μαρία Σάκκαρη: Έμαθε το... μονοπάτι της στο Indian Wells
Μαρία Σάκκαρη: Έμαθε το... μονοπάτι της στο Indian Wells
H Μαρία Σάκκαρη αρχίζει από τον 2ο γύρο τους αγώνες της στο Masters της Καλιφόρνια και στον 3ο ενδέχεται να συναντήσει την Ίγκα Σβιόντεκ
Κλήρωσε για τη Μαρία Σάκκαρη στο Indian Wells που αρχίζει στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια.
Η Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει στον 2ο γύρο του Masters με τη νικήτρια του αγώνα της Βαρβάρα Γκράτσεβα με την Λίλι Τάγκερ.
Εάν προκριθεί στον 3ο το πιθανότερο είναι να παίξει με την Ίγκα Σβιόντεκ.
Στον 4ο γύρο η Σάκκαρη θα βρει την Τσινγουέν Ζενγκ ή την Καρολίνα Μούχοβα και με τις Ελίνα Σβιτόλινα και Μίρα Αντρέεβα στα προημιτελικά. Στα ημιτελικά με τις Έλενα Ριμπάκινα και Τζέσικα Πεγκούλα.
Η Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει στον 2ο γύρο του Masters με τη νικήτρια του αγώνα της Βαρβάρα Γκράτσεβα με την Λίλι Τάγκερ.
Εάν προκριθεί στον 3ο το πιθανότερο είναι να παίξει με την Ίγκα Σβιόντεκ.
Στον 4ο γύρο η Σάκκαρη θα βρει την Τσινγουέν Ζενγκ ή την Καρολίνα Μούχοβα και με τις Ελίνα Σβιτόλινα και Μίρα Αντρέεβα στα προημιτελικά. Στα ημιτελικά με τις Έλενα Ριμπάκινα και Τζέσικα Πεγκούλα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα