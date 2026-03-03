Μαρία Σάκκαρη: Έμαθε το... μονοπάτι της στο Indian Wells
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Indian Wells

Μαρία Σάκκαρη: Έμαθε το... μονοπάτι της στο Indian Wells

H Μαρία Σάκκαρη αρχίζει από τον 2ο γύρο τους αγώνες της στο Masters της Καλιφόρνια και στον 3ο ενδέχεται να συναντήσει την Ίγκα Σβιόντεκ

Μαρία Σάκκαρη: Έμαθε το... μονοπάτι της στο Indian Wells
Κλήρωσε για τη Μαρία Σάκκαρη στο Indian Wells που αρχίζει στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια. 

Η Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει στον 2ο γύρο του Masters με τη νικήτρια του αγώνα της Βαρβάρα Γκράτσεβα με την Λίλι Τάγκερ. 

Εάν προκριθεί στον 3ο το πιθανότερο είναι να παίξει με την Ίγκα Σβιόντεκ. 

Στον 4ο γύρο η Σάκκαρη θα βρει την Τσινγουέν Ζενγκ ή την Καρολίνα Μούχοβα και με τις Ελίνα Σβιτόλινα και Μίρα Αντρέεβα στα προημιτελικά. Στα ημιτελικά με τις Έλενα Ριμπάκινα και Τζέσικα Πεγκούλα.

