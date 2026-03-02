Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Σπανούλης: «Σημαντικό το ότι βγάλαμε αντίδραση και πήραμε τη νίκη - Η ειρήνη είναι πάνω από όλα και δεν πρέπει να χάνονται ζωές»
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποθέωσε την αντίδραση και την αγωνιστική εικόνα της Εθνικής μετά το «διπλό» στο Μαυροβούνιο, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Μετά την πολύτιμη νίκη της Εθνικής Ανδρών επί του Μαυροβουνίου στην Ποντγκόριτσα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ο Βασίλης Σπανούλης υπογράμμισε τη σημασία της αντίδρασης της ομάδας και της συνοχής των παικτών. Όπως τόνισε, η ελληνική ομάδα παρουσίασε βελτιωμένο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση, διαχειρίστηκε καλύτερα την ένταση και τις κατοχές και απέδειξε ότι διαθέτει χαρακτήρα και προσωπικότητες που κάνουν τη διαφορά στο παρκέ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε επίσης στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κάνοντας αναφορά στην ευρύτερη αξία της ειρήνης στον κόσμο.
Οι δηλώσεις μετά την αναμέτρηση:
«Είναι ακόμη πιο σημαντικό το ότι βγάλαμε αντίδραση ακόμη και από το να κάναμε δύο νίκες. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και σήμερα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Οι συνεργάτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά όλη τη βδομάδα που έλειπα, στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε υπομονή, τα παιδιά όμως κατάλαβαν ότι πρέπει να παίξουμε σε διαφορετική ένταση, να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα, να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και το κάναμε. Η σημερινή νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά τα παιδιά είναι συνηθισμένα. Θέλουμε τα παιδιά να επιστρέψουν στις ομάδες τους, να είναι υγιή και να τους έχουμε στο επόμενο καλοκαίρι. Πάνω από όλα είναι η ειρήνη στον κόσμο, δυστυχώς δεν γίνονται ωραία πράγματα. Ελπίζω να βρεθεί λύση γιατί η ειρήνη είναι πάνω από όλα και δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Ο κόσμος μας ήταν καταπληκτικός, ακούγονταν παρότι ήταν πιο λίγοι. Ήταν το πάθος, η καρδιά του Έλληνα, η αγάπη για το έθνος μας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε».
Στη συνέντευξη Τύπου είπε: «Είχαμε ένα συνολικά εξαιρετικό παιχνίδι. Τα παιδιά αντέδρασαν μετά την κακή εμφάνιση που κάναμε στην Αθήνα. Σήμερα ήμασταν εξαιρετική σε άμυνα κι επίθεση, είχαμε αποστάσεις, μοιράσαμε σωστά την μπάλα και βελτιωθήκαμε στο κομμάτι των ριμπάουντ. Δείξαμε για μια ακόμη φορά ότι το ελληνικό έθνος έχει χαρακτήρα, το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες και είμαι περήφανος για τα παιδιά. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε μετά την ήττα, έχουμε ακόμη αρκετά παιχνίδια μπροστά μας. Πάμε βήμα-βήμα, πρέπει να απολαύσουμε αυτή τη νίκη. Θέλω να είναι τα παιδιά υγιή, να παίζουν στις ομάδες τους και τους περιμένουμε στο επόμενο παράθυρο. Το Μαυροβούνιο μάς εξέπληξε στο πρώτο ματς με τη σκληράδα και την ένταση που έβγαλαν, υποτιμήσαμε το παιχνίδι και είδαμε ότι όλοι μπορούν να παίξουν καλό μπάσκετ. Είδαμε βίντεο, όλα τα παιδιά έκαναν ένα βήμα μπροστά και σήμερα δείξαμε τη δυναμική μας και πόσο καλή ομάδα είμαστε».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
