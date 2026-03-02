H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Λαμπερή συνάντηση «γιγάντων» στο Λος Άντζελες: Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν υποδέχθηκαν τον Τζόκοβιτς σε ματς των Λέικερς
Λαμπερή συνάντηση «γιγάντων» στο Λος Άντζελες: Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν υποδέχθηκαν τον Τζόκοβιτς σε ματς των Λέικερς
Ο Ντόντσιτς αποθέωσε τον «GOAT» Τζόκοβιτς που παρακολούθησε τη νίκη των Λέικερς επί των Κινγκς και πλέον εστιάζει στη μεγάλη του επιστροφή στο Indian Wells
Λίγο πριν πατήσει ξανά στο κορτ για το φημισμένο τουρνουά του Indian Wells στην Καλιφόρνια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φρόντισε να απολαύσει λίγη από τη μαγεία του NBA. Ο 38χρονος κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Crypto.com Arena, παρέα με την Αμερικανίδα ηθοποιό Νταϊάν Κάνον, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σακραμέντο Κινγκς.
Το σόου στο παρκέ και η συνάντηση κορυφής
Οι Λέικερς, προερχόμενοι από ένα σερί τριών ηττών στα τέλη Φεβρουαρίου, συνέχισαν την ανάκαμψή τους, συντρίβοντας τους ουραγούς της Δυτικής Περιφέρειας με 128-104. Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν το απίθανο δίδυμο των γηπεδούχων. Ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε 28 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά (10/16 σουτ, 4 τρίποντα) ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 24 πόντους, προσφέροντας πλούσιο θέαμα.
Μετά τη λήξη του αγώνα, τα βλέμματα στράφηκαν εκτός παρκέ, όπου οι θρύλοι του μπάσκετ συναντήθηκαν με τον θρύλο του τένις. Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του Σέρβου τενίστα, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους:
«Για μένα, είναι ο GOAT (σ.σ. ο κορυφαίος όλων των εποχών). Οπότε, το να βρίσκεται εδώ και να με παρακολουθεί είναι απλώς εξωπραγματικό. Μίλησα μαζί του και μάλλον θα τον δω και μετά, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που είναι εδώ».
Η «περιοδεία» πριν το Indian Wells
Η παρουσία του Τζόκοβιτς στο Λος Άντζελες αποτελεί τον τελευταίο σταθμό μιας μίνι περιοδείας σε σπουδαία αθλητικά γεγονότα. Μετά τη συγκλονιστική του πορεία μέχρι τον τελικό του Australian Open τον Ιανουάριο (όπου απέκλεισε τον Γιανίκ Σίνερ στα ημιτελικά σε ένα ματς πέντε σετ και τεσσάρων ωρών, πριν ηττηθεί από τον Κάρλος Αλκαράθ), ο «Νόλε» εθεάθη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, όπου πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο της Team USA στο καλλιτεχνικό πατινάζ, εντυπωσιασμένος από το backflip του Ίλια Μαλίνιν αλλά στον αγώνα της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα.
Η μεγάλη επιστροφή στο κορτ
Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Indian Wells. Το κορυφαίο τουρνουά Masters 1000 αποτελεί το απόλυτο τεστ προετοιμασίας ενόψει του Roland Garros, όπου ο Τζόκοβιτς θα διεκδικήσει το 25ο Grand Slam της καριέρας του.
Novak Djokovic sharing a moment with Luka Doncic.— Danny (@DjokovicFan_) March 2, 2026
Legends. 🇷🇸pic.twitter.com/GRLUgnDcka
🐐 REUNIÓN DE GOATS.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 2, 2026
Novak Djokovic X LeBron James. pic.twitter.com/QmYJS8FrJ8
Greatness!@DjokerNole x @KingJames x @lukadoncic pic.twitter.com/W5vMMVM73t— NBA (@NBA) March 2, 2026
Ο Σέρβος έχει γράψει ιστορία στην Καλιφόρνια, όντας κάτοχος του ρεκόρ των πέντε κατακτήσεων, αλλά και του εντυπωσιακού σερί των 20 συνεχόμενων νικών στο τουρνουά. Ο ανταγωνισμός αναμένεται τεράστιος, καθώς το «παρών» θα δώσουν τόσο ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιανίκ Σίνερ, όσο και ο Βρετανός Τζακ Ντρέιπερ που καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
