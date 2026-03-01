Μπενίτεθ: «Το σημαντικότερο είναι ότι γινόμαστε όλο και καλύτεροι»
Όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη
Ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη στις δηλώσεις του δήλωσε ευχαριστημένος για τη νίκη και την εμφάνιση, ενώ τόνισε και την βελτίωση της ομάδας του εδώ και πολύ καιρό.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός:
Για τη νίκη επί του Άρη και την εμφάνιση: «Είχαμε δυσκολίες και ζητήματα. Πολλοί παίκτες ήταν κουρασμένοι.
Επιστρέψαμε από το ματς στην Ευρώπη, κοιμηθήκαμε τέσσερις ώρες. Το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη και πιο δυνατή.
Χρησιμοποιήσαμε παίκτες για να βάλουν ενέργεια στην ομάδα, τα κατάφεραν καλά, όπως και όσοι πέρασαν στο ματς πιο μετά ως αλλαγή».
Για τις στατικές φάσεις: «Προφανώς είμαι ευχαριστημένος. Παρόλο που έχουμε λίγο χρόνο, είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε δύο γκολ από στατικές φάσεις.
Ζητήσαμε κάποια πράγματα, καταφέραμε και τα βγάλαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια στους παίκτες που τα εκτέλεσαν, αλλά και όσους τα δούλεψαν».
