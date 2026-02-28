Κυπελλούχος Ελλάδας για 27η φορά στο πόλο ο Ολυμπιακός, 13-12 στον τελικό τον Παναθηναϊκό, δείτε βίντεο

Ο Ολυμπιακός τελείωσε το παιχνίδι χωρίς τον προπονητή του, τον Έλβις Φάτοβιτς, και τον βοηθό του Νικήτα Κόχειλα ενώ αποβλήθηκε και ο κόουτς του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης.Αν και ο ίδιος δεν συνεισέφερε όσο θα ήθελε, καθώς αποβλήθηκε νωρίς με τρεις ποινές, το σημερινό τρόπαιο είναι ιστορικό για τονστο θεσμό και έμεινε μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω του τον άλλοτε συμπαίκτη του, Νίκο Δεληγιάννη. Ο 38χρονος περιφερειακός μετράει ένα εντυπωσιακό 13/13 σε τελικούς, καθώς στη μοναδική ήττα του Ολυμπιακού επί των ημερών του (το 2017 από τη Βουλιαγμένη), είχε απουσιάσει λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, με τα πέντε γκολ που πέτυχε σήμερα, ο Ντίνος Γενηδουνιάς διεύρυνε το προβάδισμά του στον πίνακα των σκόρερ των τελικών του κυπέλλου Ελλάδας, φτάνοντας τα 29 σε 11 συμμετοχές.Όπως ήταν αναμενόμενο, φάνηκε από την αρχή ότι ο φετινός τελικός δεν θα έχει καμία σχέση με τον περσινό "περίπατο" του Ολυμπιακού στο Βόλο (22-9). Οι παίκτες του Δημήτρη Μάζη μπήκαν πολύ αποφασισμένοι στο ματς και προηγήθηκαν 3-1, αξιοποιώντας δύο φορές τον παίκτη παραπάνω (Παπασηφάκης, Χαλυβόπουλος) και ένα πέναλτι με τον Παπασηφάκη. Οι "ερυθρόλευκοι" έδειχναν νευρικότητα, αλλά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου κατάφεραν να φέρνουν το ματς στα ίσια (3-3), με ένα γκολ του Κάκαρη σε παραπάνω (από εξαιρετική προσπάθεια και ασίστ... μισό γκολ του Ζάλανκι) και έναν "κεραυνό" του Γενηδουνιά από τα 6μ.Το δεύτερο οκτάλεπτο άρχισε με τον Παναθηναϊκό να χάνει δύο ευκαιρίες με αριθμητικό πλεονέκτημα (στη μία περίπτωση ο Μπανίτσεβιτς έστειλε σχεδόν εξ επαφής τη μπάλα στο δοκάρι), ούτε όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει λύσεις στα πρώτα λεπτά. Οι "πράσινοι" βρήκαν τελικά γκολ από την περιφέρεια με τους Παπασηφάκη και Σκουμπάκη και προηγήθηκαν 6-4, αναγκάζοντας τον Ελβις Φάτοβιτς να αντικαταστήσει στην εστία τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο με τον Μάνο Ζερδεβά. Ο Ζάλανκι με δύο γκολ κράτησε όρθια την πειραϊκή ομάδα και θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο τέλος του ημιχρόνου, όμως ο Ουάινμπεργκ απέκρουσε εντυπωσιακά και κράτησε το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό (7-6).Με μία απολύτως προσωπική ενέργεια του Γενηδουνιά (κλέψιμο στην περιφέρεια και γκολ στην κόντρα, με λόμπα προ του Ουάινμπεργκ), ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου. Ακολούθησε απόκρουση του Ζερδεβά σε εκτέλεση πέναλτι του Γκιουβέτση και, με αρκετή δόση τύχης, ο Ζάλανκι έδωσε στους "ερυθρόλευκους" προβάδισμα (8-7), για πρώτη φορά στον αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχασε μάλιστα διπλή ευκαιρία σε κόντρα να αυξήσει την υπέρ του διαφορά και ο Μπανίτσεβιτς σε παίκτη παραπάνω ισοφάρισε, μετά την τρίτη και οριστική αποβολή του Γιάννη Φουντούλη (είχε δύο ποινές από την πρώτη περίοδο). Το "τριφύλλι" ξαναπέρασε μπροστά 10-9 με πολύ ωραίο σουτ του Χαλυβόπουλου και ολοκλήρωσε με προβάδισμα το τρίτο οκτάλεπτο.Με το τέταρτο προσωπικό του γκολ, ο Γενηδουνιάς έφερε ξανά στα ίσια τον τελικό, που πλέον ακροβατούσε σε τεντωμένο σχοινί. Ο Ολυμπιακός με τον Παπαναστασίου πήρε προβάδισμα 11-10, για να απαντήσει ο Γκιουβέτσης, περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος. Στα 2.09 πριν τη λήξη το ματς διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά και ακολούθησε μεγάλη ένταση, με τους διαιτητές να αποβάλλουν και τους δύο προπονητές, Δημήτρη Μάζη και Ελβις Φάτοβιτς, καθώς και τον συνεργάτη του τελευταίου, Νικήτα Κόχειλα.Όταν τα πνεύματα κάπως ηρέμησαν και το παιχνίδι ξανάρχισε, ο Παπανικολάου με σουτ από την περιφέρεια έφερε τον Παναθηναϊκό κοντά στην κατάκτηση του παρθενικού τίτλου στην ιστορία του τμήματος πόλο, όμως ο "βασιλιάς της πισίνας" είχε άλλη άποψη. Ο Ζάλανκι ισοφάρισε σε επίθεση με δύο παίκτες παραπάνω και στα 19 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ο Ντίνος Γενηδουνιάς με πολύ δύσκολο σουτ από την περιφέρεια "υπέγραψε" τον ένατο συνεχόμενο τίτλο του Ολυμπιακού. Οι "πράσινοι" είχαν μία τελευταία ευκαιρία, βγαίνοντας στην επίθεση με επτά παίκτες, αλλά ο Ζερδεβάς σταμάτησε τον Παπασηφάκη και κράτησε το κύπελλο στον Πειραιά.Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο Παναθηναϊκό): 3-3, 4-3, 3-3, 2-4Διαιτητές: Σταυρίδης, ΑχλαδιώτηςΟι συνθέσεις:Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, ΠορτοκάληςΖερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.πηγη: ΑΠΕ