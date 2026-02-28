Λαρεντζάκης: Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και τη σκληράδα το Μαυροβούνιο
Λαρεντζάκης: Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και τη σκληράδα το Μαυροβούνιο
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για την ήττα της Εθνικής μπάσκετ από το Μαυροβούνιο στα Άνω Λιόσια αλλά και το παιχνίδι της Δευτέρας στην Ποντγκόριτσα
Η Εθνική Ανδρών ηττήθηκε με 67-65 από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena και, πλέον, μπροστά της έχει νέα αναμέτρηση με την έτερη βαλκανική ομάδα, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (2/3, 20:00) στην Ποντγκόριτσα, με στόχο την τρίτη νίκη στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για τους λόγους, που οδήγησαν στην πρώτη απώλεια στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξηγώντας το τι πρέπει να αλλάξει μέσα σε τρεις μέρες η «γαλανόλευκη», ώστε να φύγει νικήτρια από την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, εκφράζοντας την αισιοδοξία, ότι σε αυτό τον αγώνα θα εμφανίσει ένα καλύτερο πρόσωπο και θα πάρει το «διπλό».
Σχετικά με το τι οδήγησε στην ήττα από το Μαυροβούνιο, ο διεθνής γκαρντ είπε πως «η ενέργεια και η σκληράδα μας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μας πήραν πολλά ριμπάουντ κι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να δούμε και τι άλλο έφταιξε, ώστε να πάμε ακόμη πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα και να πάρουμε το διπλό».
Η Εθνική Ομάδα οφείλει να πραγματοποιήσει αλλαγές στην προσέγγισή της στο παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Αντρέι Ζάκελι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξηγεί: «Η νοοτροπία μας στο παρκέ πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και τη σκληράδα το Μαυροβούνιο. Κάπως έτσι, θα καταφέρουμε να είμαστε πιο εύστοχοι, να μη βιαζόμαστε, να είμαστε πιο αποφασιστικοί, να διαβάζουμε καλύτερα και να παίξουμε το παιχνίδι, που ξέρουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα».
Ο ίδιος περιμένει ένα καλύτερο πρόσωπο από την Εθνική Ανδρών. «Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ηρθαν παιδιά, που λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση, όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα», επισημαίνει.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για τους λόγους, που οδήγησαν στην πρώτη απώλεια στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξηγώντας το τι πρέπει να αλλάξει μέσα σε τρεις μέρες η «γαλανόλευκη», ώστε να φύγει νικήτρια από την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, εκφράζοντας την αισιοδοξία, ότι σε αυτό τον αγώνα θα εμφανίσει ένα καλύτερο πρόσωπο και θα πάρει το «διπλό».
Σχετικά με το τι οδήγησε στην ήττα από το Μαυροβούνιο, ο διεθνής γκαρντ είπε πως «η ενέργεια και η σκληράδα μας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μας πήραν πολλά ριμπάουντ κι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να δούμε και τι άλλο έφταιξε, ώστε να πάμε ακόμη πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα και να πάρουμε το διπλό».
Η Εθνική Ομάδα οφείλει να πραγματοποιήσει αλλαγές στην προσέγγισή της στο παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Αντρέι Ζάκελι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εξηγεί: «Η νοοτροπία μας στο παρκέ πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και τη σκληράδα το Μαυροβούνιο. Κάπως έτσι, θα καταφέρουμε να είμαστε πιο εύστοχοι, να μη βιαζόμαστε, να είμαστε πιο αποφασιστικοί, να διαβάζουμε καλύτερα και να παίξουμε το παιχνίδι, που ξέρουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα».
Ο ίδιος περιμένει ένα καλύτερο πρόσωπο από την Εθνική Ανδρών. «Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ηρθαν παιδιά, που λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση, όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα», επισημαίνει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα