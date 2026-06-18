S&P Global Ratings: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» μετά το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ. ευρώ

Η S&P Global Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της ΔΕΗ σε «BB» από «BB-», αναγνωρίζοντας τη σημαντική ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών του ομίλου μετά την παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2026-2030.Παράλληλα, αναβάθμισε το stand-alone credit profile (SACP) της εταιρείας σε «bb-» από «b+», διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές.Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η ΔΕΗ αυξάνει σημαντικά τις επενδυτικές της φιλοδοξίες, ανεβάζοντας το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα στα 24 δισ. ευρώ έως το 2030, έναντι περίπου 10 δισ. ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο πλάνο για την περίοδο 2026-2028. Οι ετήσιες επενδύσεις αναμένεται πλέον να προσεγγίσουν τα 5 δισ. ευρώ, από περίπου 3,5 δισ. ευρώ προηγουμένως, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα, τα συστήματα αποθήκευσης και τα data centers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Σύμφωνα με την S&P, η κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 4,5 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2026 – συμπεριλαμβανομένης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ και της διάθεσης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ – μειώνει σημαντικά την πίεση στους πιστωτικούς δείκτες του ομίλου και περιορίζει την ανάγκη για πρόσθετο δανεισμό.Ο οίκος εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα διατηρήσει τον δείκτη κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες προς χρέος (FFO to debt) πάνω από το 15% την περίοδο 2026-2028, με σταδιακή βελτίωση προς το 17%-20% έως το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, αναμένει ότι το προσαρμοσμένο χρέος θα αυξηθεί στα περίπου 14 δισ. ευρώ το 2028 από 9 δισ. ευρώ το 2025, χωρίς ωστόσο να υπερβεί τα όρια μόχλευσης που έχει θέσει η διοίκηση.Η ΔΕΗ στοχεύει σχεδόν να διπλασιάσει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της έως το 2030, φτάνοντας τα 24,3 GW. Η ανάπτυξη αυτή θα προέλθει κυρίως από νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ, μονάδες αποθήκευσης, ευέλικτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, data centers και επέκταση σε νέες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.Περίπου το 53% των συνολικών επενδύσεων θα κατευθυνθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ το 19% θα αφορά τα δίκτυα διανομής. Η S&P εκτιμά ότι η μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση και η ενίσχυση των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων θα βελτιώσουν σημαντικά το επιχειρηματικό προφίλ του ομίλου τα επόμενα χρόνια.