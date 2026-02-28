Γουλβς - Άστον Βίλα 2-0: Μεγάλη έκπληξη στο «Μολινό» και ανατροπή δεδομένων στη μάχη της 3ης θέσης, δείτε τα γκολ
Μόλις δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για τους «λύκους» – Ευκαιρία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ισοβαθμήσει στην τρίτη θέση
Η Γουλβς έκανε τη μεγάλη... έκπληξη στην εκκίνηση της 28ης αγωνιστικής στην Premier League, καθώς αν και βρίσκεται με το... ένα πόδι στον υποβιβασμό της στην Championship, νίκησε την Άστον Βίλα με 2-0 στο "Molineux", πέτυχε μόλις τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα (!) κι έβαλε τους «χωριάτες» σε... μπελάδες, όσον αφορά την κατάκτηση της 3ης θέσης.
Οι «λύκοι» είχαν πολύ καλή παρουσία στον αγώνα και πήραν το παιχνίδι χάρις στα γκολ που πέτυχαν στο 61' ο Ζοάο Γκόμες και στο 90'+8' ο Ροντρίγο Γκόμες. Και πλέον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μία «χρυσή» ευκαιρία αν νικήσει την Κυριακή (1/3) την Κρίσταλ Πάλας να πιάσει τους «βίλατζερς» στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 28ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
