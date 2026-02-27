Η Μπενφίκα έκοψε το γήπεδο σε πέντε οπαδούς για ρατσιστικές συμπεριφορές με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Σε δραστικά μέτρα προχώρησε η Μπενφίκα
στον απόηχο της πρώτης αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης
για τα playoffs του Champions League. Η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή την τιμωρία πέντε εγγεγραμμένων μελών του συλλόγου, έπειτα από ρατσιστικές συμπεριφορές
που καταγράφηκαν στις εξέδρες του «Ντα Λουζ» στις 17 Φεβρουαρίου.
Η διοίκηση της Μπενφίκα ταυτοποίησε τους εμπλεκόμενους και προχώρησε σε άμεσες και αυστηρές ποινές. Οι πέντε οπαδοί χάνουν προσωρινά όλα τα προνόμια που απορρέουν από την ιδιότητα του εγγεγραμμένου μέλους και αναστέλλεται η ισχύς των εισιτηρίων διαρκείας τους, απαγορεύοντάς τους την είσοδο στο γήπεδο.
Οι συγκεκριμένοι οπαδοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον ορατό κίνδυνο της μόνιμης διαγραφής και αποβολής τους από τα μητρώα του συλλόγου.
Μηδενική ανοχή στον ρατσισμό
Στη σχετική ανακοίνωσή της, η Μπενφίκα χαρακτήρισε τις εν λόγω ενέργειες ως «ακατάλληλη συμπεριφορά στην κερκίδα, ρατσιστικής φύσης», η οποία είναι «εντελώς ασύμβατη με τις αξίες και τις αρχές που διέπουν τον Σύλλογο».
Το κείμενο της ανακοίνωσης καταλήγει με ένα αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας την πάγια στάση της ομάδας της Λισαβόνας:
«Η Μπενφίκα επαναβεβαιώνει τη θέση της για μηδενική ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη διακρίσεων ή ρατσισμού. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και σταθερότητα όποτε προκύπτουν συμπεριφορές που προσβάλλουν τις αξίες του Συλλόγου, του αθλητισμού και της ίδιας της κοινωνίας».