Η Μπενφίκα έκοψε το γήπεδο σε πέντε οπαδούς για ρατσιστικές συμπεριφορές με τη Ρεάλ Μαδρίτης
SPORTS
Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης Ρατσιστική επίθεση

Η Μπενφίκα έκοψε το γήπεδο σε πέντε οπαδούς για ρατσιστικές συμπεριφορές με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Με συνοπτικές διαδικασίες, οι «Αετοί» της Λισαβόνας προχώρησαν στην αναστολή της ιδιότητας μέλους και την αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας από πέντε φιλάθλους τους, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής

Η Μπενφίκα έκοψε το γήπεδο σε πέντε οπαδούς για ρατσιστικές συμπεριφορές με τη Ρεάλ Μαδρίτης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε δραστικά μέτρα προχώρησε η Μπενφίκα στον απόηχο της πρώτης αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα playoffs του Champions League. Η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την Παρασκευή την τιμωρία πέντε εγγεγραμμένων μελών του συλλόγου, έπειτα από ρατσιστικές συμπεριφορές που καταγράφηκαν στις εξέδρες του «Ντα Λουζ» στις 17 Φεβρουαρίου.

Η διοίκηση της Μπενφίκα ταυτοποίησε τους εμπλεκόμενους και προχώρησε σε άμεσες και αυστηρές ποινές. Οι πέντε οπαδοί χάνουν προσωρινά όλα τα προνόμια που απορρέουν από την ιδιότητα του εγγεγραμμένου μέλους και αναστέλλεται η ισχύς των εισιτηρίων διαρκείας τους, απαγορεύοντάς τους την είσοδο στο γήπεδο.

Οι συγκεκριμένοι οπαδοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον ορατό κίνδυνο της μόνιμης διαγραφής και αποβολής τους από τα μητρώα του συλλόγου.

Μηδενική ανοχή στον ρατσισμό
Στη σχετική ανακοίνωσή της, η Μπενφίκα χαρακτήρισε τις εν λόγω ενέργειες ως «ακατάλληλη συμπεριφορά στην κερκίδα, ρατσιστικής φύσης», η οποία είναι «εντελώς ασύμβατη με τις αξίες και τις αρχές που διέπουν τον Σύλλογο».

Το κείμενο της ανακοίνωσης καταλήγει με ένα αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας την πάγια στάση της ομάδας της Λισαβόνας:

«Η Μπενφίκα επαναβεβαιώνει τη θέση της για μηδενική ανοχή απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη διακρίσεων ή ρατσισμού. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και σταθερότητα όποτε προκύπτουν συμπεριφορές που προσβάλλουν τις αξίες του Συλλόγου, του αθλητισμού και της ίδιας της κοινωνίας».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης