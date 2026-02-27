Ο Βόλος ανακοίνωσε το... αναμενόμενο sold out με την ΑΕΚ, πάνω από 20.000 φίλοι της Ένωσης θα πάνε στην πόλη
SPORTS
ΑΕΚ Βόλος Πανθεσσαλικό Στάδιο

Ο Βόλος ανακοίνωσε το... αναμενόμενο sold out με την ΑΕΚ, πάνω από 20.000 φίλοι της Ένωσης θα πάνε στην πόλη

Όπως αναμενόταν, ο Βόλος ανακοίνωσε πως το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι πλέον sold out, καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που διέθεσε

Ο Βόλος ανακοίνωσε το... αναμενόμενο sold out με την ΑΕΚ, πάνω από 20.000 φίλοι της Ένωσης θα πάνε στην πόλη
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ήταν δεδομένο και πλέον είναι επίσημο. Ο Βόλος την Κυριακή θα είναι... κιτρινόμαυρος, καθώς οι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν πως πλέον υπάρχει sold out, καθώς οι φίλοι της ΑΕΚ διέθεσαν όλα τα εισιτήρια.

Οι γηπεδούχοι αναφέρουν πως έχουν διατεθεί 19.000 εισιτήρια, όμως στον Βόλο αναμένεται να βρεθούν πάνω από 20.000 Ενωσίτες, λόγω της τεράστιας κινητικότητας που σημειώθηκε.

Ο Βόλος ζήτησε από τους φιλάθλους να προσέλθουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τρεις ώρες πριν τη σέντρα για την αποφυγή συνωστισμού.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι για τον αγώνα Βόλος – ΑΕΚ εισιτήρια τέλος. Εγινε sold out.

Συγκεκριμένα, μαζί με τα διαρκείας έχουν διατεθεί 19.000 εισιτήρια, ενώ η ΠΑΕ Βόλος έχει κρατήσει αδιάθετα 2.200 εισιτήρια για λόγους ασφαλείας.

Η ΠΑΕ Βόλος καλεί όλους τους φιλάθλους που θα βρεθούν την Κυριακή στο Πανθεσσαλικό στάδιο να προσέλθουν 3 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός στις θύρες του σταδίου και η είσοδος των φιλάθλων να γίνει ομαλά.

Ζητάμε την κατανόηση των φιλάθλων, οι οποίοι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι 19.000 φίλαθλοι δεν είναι δυνατόν να εισέλθουν στο στάδιο την τελευταία στιγμή. Γι αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι η προσέλευσή τους στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Επίσης καλούμε του φιλάθλους να συνεργαστούν με την Αστυνομία και την εταιρεία security, καθώς θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι πέριξ του Πανθεσσαλικού σταδίο αλλά και στις εισόδους της εγκατάστασης.

Κλείσιμο
Στόχος όλων μας στον αγώνα της Κυριακής είναι να βγει νικητής το ποδόσφαιρο και για να συμβεί αυτό απαιτείται η συμβολή όλων μας».
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης