SPORTS
O λόγος που ο Τσιτσιπάς δεν έχει παίξει στη Νότια Αμερική: Δεν μου έχουν προσφέρει ποτέ ένα καλό deal

«Όλοι οι παίκτες επιλέγουν τα τουρνουά και με βάση τις εγγυημένες αμοιβές. Έτσι λειτουργεί το τένις» πρόσθεσε ο Έλληνας πρωταθλητής 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε γιατί δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στο South American swing της ATP, παρότι το χώμα είναι η αγαπημένη του επιφάνεια.

«Θα είμαι άμεσος και ειλικρινής: από οικονομικής πλευράς, είναι λογικό να επιλέγω άλλους προορισμούς αντί για τη Νότια Αμερική», ανέφερε ο 27χρονος τενίστας σε δηλώσεις που έκανε στο Clay κατά τη διάρκεια του Australian Open.

«Όλοι οι παίκτες επιλέγουν τα τουρνουά και με βάση τις εγγυημένες αμοιβές. Έτσι λειτουργεί το τένις».

Όπως και πέρυσι, ο Στέφανος προτίμησε να αγωνιστεί στις σκληρές επιφάνειες της Ντόχα και του Ντουμπάι: «Η Νότια Αμερική δεν μου έχει προσφέρει ποτέ ένα deal αρκετά καλό ώστε να τη σκεφτώ σοβαρά.

Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τα χρήματα συμμετοχής. Το ευρωπαϊκό swing έχει επίσης προσφέρει ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά».

Δεν κρύβει, πάντως, ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τη Νότια Αμερική, όπου έχει και αρκετούς θαυμαστές. «Υπάρχει αυτό το πάθος στη Νότια Αμερική που μερικές φορές το βάζω στην άκρη, αλλά όταν η οικονομική διαφορά είναι μεγάλη, πραγματικά δεν έχεις άλλη επιλογή από το να πας με αυτό που στηρίζει την καριέρα σου. Θα ήθελα πολύ να αγωνιστώ εκεί.

Ήταν πάντα όνειρό μου να επισκεφθώ τη Νότια Αμερική και έχω ακούσει υπέροχα πράγματα γι’ αυτήν.

Έχω επίσης πολλούς θαυμαστές εκεί και μπορώ να το δω από τη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη συνεχή αλληλεπίδραση με ακολούθους από εκείνο το μέρος του κόσμου».
