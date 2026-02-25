Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε ζημίες 1,3 δισ. λίρες για το τελευταίο εξάμηνο του 2025

Παρόλο που ποδοσφαιρικά η ομάδα του Μάντσεστερ πάει πολύ καλά μετά και την έλευση του Μάικλ Κάρικ, οικονομικά συνεχίζει να μετρά απώλειες





Η Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 32,6 εκατομμυρίων λιρών για το εξάμηνο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.







Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ άντλησε επίσης επιπλέον 25 εκατομμύρια λίρες από την κυλιόμενη πιστωτική της διευκόλυνση, η οποία ανέρχεται πλέον σε 295,7 εκατομμύρια λίρες.



Με αυτό, το παλαιό χρέος από την εξαγορά της οικογένειας Γκλέιζερ και τις πρόσθετες «υποχρεώσεις» που αναφέρονται άνω των 500 εκατομμυρίων λιρών - η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι εκκρεμείς πληρωμές μεταγραφικών τελών - ο σύλλογος όφειλε το εκπληκτικό ποσό των 1,29 δισεκατομμυρίων λιρών στο τέλος του περασμένου έτους.







Τον Αύγουστο του 2025, Έβερτον και Τότεναμ τοποθετήθηκαν πάνω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κατηγορία του χρέους. Ωστόσο, και οι δύο σύλλογοι έχουν δανειστεί για να πληρώσουν για νέα στάδια.



Η Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμη δηλώσει πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει το νέο της γήπεδο, το οποίο πιθανότατα θα κοστίσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια λίρες, αν και τα στοιχεία δείχνουν γιατί ο σύλλογος επιθυμεί τόσο πολύ να επιστρέψει στο Champions League μετά από διετή απουσία.



Ωστόσο, οι μισθοί μειώθηκαν επίσης κατά 9% στα 75,1 εκατομμύρια λίρες.



Από τότε που απέκτησε το 29% του συλλόγου πριν από δύο χρόνια, ο



Επιπλέον, πολλά προνόμια του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης μιας επί πληρωμή καντίνας προσωπικού, έχουν καταργηθεί.



Πηγές της Γιουνάιτεντ υποστηρίζουν ότι αυτό επέτρεψε να επενδυθούν περισσότερα στην πλευρά των δεδομένων του συλλόγου.



Δεν υπήρχε καμία αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με το ποσό που πλήρωσε η Γιουνάιτεντ για να απολύσει τον προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ, καθώς αυτό έλαβε χώρα μετά την περίοδο αναφοράς.