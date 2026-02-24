Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Ταλέντο από την Βραζιλία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό
Ταλέντο από την Βραζιλία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό
Ο 18χρονος Κλέο Κάουα υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Επαγγελματικό συμβόλαιο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπέγραψε ο Κλέο Κάουα.
Το ταλέντο από τη Βραζιλία που είναι από το 2024 στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 με τους πράσινους και είναι θέμα χρόνου να κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα!
Ο 18χρονος γεννήθηκε και έμαθε ποδόσφαιρο στη Βραζιλία και στη σπουδαία Ακαδημία της Ατλέτικο Παραναένσε ενώ πριν φορέσει τα πράσινα πέρασε από την Ρόμα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κλέο Κάουα. Ο Κάουα θα φοράει τα πράσινα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στo Μπρουσκέ της Βραζιλίας στις 08 Φεβρουαρίου 2008. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο το 2013 στην τοπική ομάδα του Μπρουσκέ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Παραναένσε και στην AVAE. Τον Απρίλιο του 2024 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Κλέο Κάουα ανέφερε:
«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».
Το ταλέντο από τη Βραζιλία που είναι από το 2024 στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 με τους πράσινους και είναι θέμα χρόνου να κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα!
Ο 18χρονος γεννήθηκε και έμαθε ποδόσφαιρο στη Βραζιλία και στη σπουδαία Ακαδημία της Ατλέτικο Παραναένσε ενώ πριν φορέσει τα πράσινα πέρασε από την Ρόμα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κλέο Κάουα. Ο Κάουα θα φοράει τα πράσινα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στo Μπρουσκέ της Βραζιλίας στις 08 Φεβρουαρίου 2008. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο το 2013 στην τοπική ομάδα του Μπρουσκέ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Παραναένσε και στην AVAE. Τον Απρίλιο του 2024 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Κλέο Κάουα ανέφερε:
«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα