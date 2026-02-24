ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ταλέντο από την Βραζιλία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό
SPORTS
Παναθηναϊκός Τάκης Φύσσας Κλέο Κάουα Βραζιλία

Ταλέντο από την Βραζιλία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό

Ο 18χρονος Κλέο Κάουα υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Ταλέντο από την Βραζιλία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό
6 ΣΧΟΛΙΑ
Επαγγελματικό συμβόλαιο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπέγραψε ο Κλέο Κάουα. 

Το ταλέντο από τη Βραζιλία που είναι από το 2024 στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 με τους πράσινους και είναι θέμα χρόνου να κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα! 

Ο 18χρονος γεννήθηκε και έμαθε ποδόσφαιρο στη Βραζιλία και στη σπουδαία Ακαδημία της Ατλέτικο Παραναένσε ενώ πριν φορέσει τα πράσινα πέρασε από την Ρόμα. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κλέο Κάουα. Ο Κάουα θα φοράει τα πράσινα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στo Μπρουσκέ της Βραζιλίας στις 08 Φεβρουαρίου 2008. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο το 2013 στην τοπική ομάδα του Μπρουσκέ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Παραναένσε και στην AVAE. Τον Απρίλιο του 2024 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Κλέο Κάουα ανέφερε:

«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».


Κλείσιμο
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης