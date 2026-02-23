Ζήτησε από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί στο γήπεδο και ο αρραβώνας έληξε… τρεις ημέρες μετά
Γουατεμάλα πρόταση γάμου Ποδοσφαιριστής Instagram Αρραβώνας

Ζήτησε από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί στο γήπεδο και ο αρραβώνας έληξε… τρεις ημέρες μετά

Απίστευτο περιστατικό στη Γουατεμάλα με πρωταγωνιστή τον Κοσταρικανό Ντέρικσον Κιρός

Ζήτησε από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί στο γήπεδο και ο αρραβώνας έληξε… τρεις ημέρες μετά
Ο Κοσταρικανός ποδοσφαιριστής Ντέρικσον Κιρός, που αγωνίζεται στην Club Xelajú της Γουατεμάλας, ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων το τέλος του αρραβώνα του, μόλις τρεις ημέρες μετά από μια πρόταση γάμου που έγινε viral.

Αυτό που έμοιαζε με σκηνή από ρομαντική ταινία είχε απρόσμενο φινάλε. Την περασμένη Κυριακή, μετά τη νίκη της ομάδας του με 4-2 επί της Μαρκένσε, ο 24χρονος μέσος γονάτισε στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου Μάριο Καμποσέκο και ζήτησε από τη σύντροφό του, Γουέντι, να τον παντρευτεί.






Η στιγμή, που «σφραγίστηκε» με μια αγκαλιά και ένα παθιασμένο φιλί, καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral σε ολόκληρη την Κεντρική Αμερική. Ωστόσο, η πολυσυζητημένη ιστορία αγάπης κράτησε ελάχιστα.

Κλείσιμο


Μόλις τρεις ημέρες μετά την πρόταση, ο Κιρός ανακοίνωσε τον τερματισμό του αρραβώνα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ο ποδοσφαιριστής, που στην Κόστα Ρίκα έχει αγωνιστεί σε συλλόγους όπως η Καρταχινές, η Σάντος ντε Γκουαπίλες και η Λιμόν Μπλακ Σταρ, αντιμετώπισε την κατάσταση με ωριμότητα.

«Ναι, είναι αλήθεια ότι η σχέση μου (ο αρραβώνας) έληξε. Ήταν μια δύσκολη προσωπική κατάσταση, όπως κάθε χωρισμός, αλλά προτιμώ να τη διαχειριστώ με σεβασμό και ωριμότητα. Δεν πρόκειται να μιλήσω άσχημα για κανέναν ούτε να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ήταν μια σχέση που, στη στιγμή της, ήταν σημαντική για μένα», δήλωσε ο παίκτης της Club Xelajú.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Ντέρικσον Κιρός πρόσθεσε ότι πλέον επικεντρώνεται στην καριέρα του και στην προσωπική του εξέλιξη. «Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στην καριέρα μου, στην ομάδα μου και στο να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως άνθρωπος. Ευχαριστώ για τη στήριξη και ελπίζω να σεβαστείτε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ», έγραψε.

Από την πλευρά της, η πλέον πρώην αρραβωνιαστικιά του κατέφυγε επίσης στα κοινωνικά δίκτυα, αφήνοντας ένα αινιγματικό μήνυμα για όσα συνέβησαν: «Στο τέλος της ημέρας, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερη απάντηση από εκείνη που προσφέρει η σιωπή».
