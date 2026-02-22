Μυθικός Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξεπέρασε τα 500 γκολ μετά την ηλικία των 30!
Μυθικός Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξεπέρασε τα 500 γκολ μετά την ηλικία των 30!

Ο CR7 πέτυχε δυο γκολ για λογαριασμό της Αλ Νασρ, στη νίκη με 4-0 επί της Αλ Χαζίμ και έφτασε τα 964 στην καριέρα του

Όταν γίνεται λόγος για σκοράρισμα στο ποδόσφαιρο, το μυαλό αστραπιαία πηγαίνει στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Την ποδοσφαιρική «μηχανή παραγωγής» γκολ, που πλέον έχει φτάσει το εξωφρενικό νούμερο των 964 στην πολύχρονη πορεία του στα γήπεδα.

Ο CR7 πέτυχε ακόμη δυο για λογαριασμό της Αλ Νασρ, στη νίκη με 4-0 επί της Αλ Χαζίμ (21/2), και πλέον ο στόχος των 1000 γκολ πλησιάζει ακόμη περισσότερο.



Ένα νούμερο που θα αποτελέσει αναμφίβολα σταθμό και μια κορυφή που μοιάζει πάρα πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσει κανείς στο μέλλον. Το ακόμη πιο δύσκολο ωστόσο, έρχεται όταν εξετάσει κανείς τα γκολ που έχει πετύχει ο Πορτογάλος πριν και μετά τα 30 χρόνια ζωής του.

Μέχρι να συμπληρώσει τρεις δεκαετίες, ο Κριστιάνο είχε σκοράρει 463 φορές με Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά Εθνική Πορτογαλίας. Αν κάνουμε τα μαθηματικά βρίσκουμε πως μετά τα 30 έχει πετύχει 501 γκολ (!), ρεκόρ που δεν πλησίασαν καν κορυφαίοι επιθετική της ιστορίας στις καριέρες τους!

Πηγή: gazzetta.gr
