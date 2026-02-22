Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Μυθικός Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξεπέρασε τα 500 γκολ μετά την ηλικία των 30!
Μυθικός Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξεπέρασε τα 500 γκολ μετά την ηλικία των 30!
Ο CR7 πέτυχε δυο γκολ για λογαριασμό της Αλ Νασρ, στη νίκη με 4-0 επί της Αλ Χαζίμ και έφτασε τα 964 στην καριέρα του
Όταν γίνεται λόγος για σκοράρισμα στο ποδόσφαιρο, το μυαλό αστραπιαία πηγαίνει στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Την ποδοσφαιρική «μηχανή παραγωγής» γκολ, που πλέον έχει φτάσει το εξωφρενικό νούμερο των 964 στην πολύχρονη πορεία του στα γήπεδα.
Ο CR7 πέτυχε ακόμη δυο για λογαριασμό της Αλ Νασρ, στη νίκη με 4-0 επί της Αλ Χαζίμ (21/2), και πλέον ο στόχος των 1000 γκολ πλησιάζει ακόμη περισσότερο.
Ένα νούμερο που θα αποτελέσει αναμφίβολα σταθμό και μια κορυφή που μοιάζει πάρα πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσει κανείς στο μέλλον. Το ακόμη πιο δύσκολο ωστόσο, έρχεται όταν εξετάσει κανείς τα γκολ που έχει πετύχει ο Πορτογάλος πριν και μετά τα 30 χρόνια ζωής του.
Μέχρι να συμπληρώσει τρεις δεκαετίες, ο Κριστιάνο είχε σκοράρει 463 φορές με Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά Εθνική Πορτογαλίας. Αν κάνουμε τα μαθηματικά βρίσκουμε πως μετά τα 30 έχει πετύχει 501 γκολ (!), ρεκόρ που δεν πλησίασαν καν κορυφαίοι επιθετική της ιστορίας στις καριέρες τους!
Πηγή: gazzetta.gr
Ο CR7 πέτυχε ακόμη δυο για λογαριασμό της Αλ Νασρ, στη νίκη με 4-0 επί της Αλ Χαζίμ (21/2), και πλέον ο στόχος των 1000 γκολ πλησιάζει ακόμη περισσότερο.
🚨 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥! Cristiano Ronaldo just scored his 500th and 501st goal since turning 30. 😍🇵🇹— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 22, 2026
Before turning 30: 463 goals
After turning 30: 501 goals
Just think about it — most players don’t even score 500 goals in their entire career. 🤩🐐
Harry Kane, England's… pic.twitter.com/TvfVtxYt3t
Ένα νούμερο που θα αποτελέσει αναμφίβολα σταθμό και μια κορυφή που μοιάζει πάρα πάρα πολύ δύσκολο να πλησιάσει κανείς στο μέλλον. Το ακόμη πιο δύσκολο ωστόσο, έρχεται όταν εξετάσει κανείς τα γκολ που έχει πετύχει ο Πορτογάλος πριν και μετά τα 30 χρόνια ζωής του.
Μέχρι να συμπληρώσει τρεις δεκαετίες, ο Κριστιάνο είχε σκοράρει 463 φορές με Σπόρτινγκ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και φυσικά Εθνική Πορτογαλίας. Αν κάνουμε τα μαθηματικά βρίσκουμε πως μετά τα 30 έχει πετύχει 501 γκολ (!), ρεκόρ που δεν πλησίασαν καν κορυφαίοι επιθετική της ιστορίας στις καριέρες τους!
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα