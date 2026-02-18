Βίντεο: Φραστική επίθεση σε ρεπόρτερ έξω από το Ντα Λουζ μετά το Μπενφίκα-Ρεάλ

Μια βραδιά που θα έπρεπε να γιορτάζεται για το ποδόσφαιρο, μετατράπηκε σε πεδίο έντασης και ασχήμιας στη Λισαβόνα, μετά την αναμέτρηση της Μπενφίκα
με τη Ρεάλ Μαδρίτης
για το Champions League.
Πέρα από την ήττα της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο με 1-0, το παιχνίδι σημαδεύτηκε από σοβαρές καταγγελίες του Βινίσιους για ρατσισμό εντός γηπέδου, αλλά και από ένα απαράδεκτο περιστατικό εκτός των τεσσάρων γραμμών, με θύμα έναν ρεπόρτερ.
Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Ντα Λουζ
», όπου οι Μαδριλένοι επικράτησαν 1-0, ρεπόρτερ
του πορτογαλικού καναλιού CMTV δέχθηκε φραστική επίθεση από οπαδούς
έξω από το γήπεδο. Σε βίντεο που μεταδόθηκε από το ίδιο το κανάλι, ο δημοσιογράφος εμφανίζεται να στέκεται μπροστά στην κάμερα, ενώ εξαγριωμένοι φίλαθλοι τον πλησιάζουν και του φωνάζουν σε πολύ κοντινή απόσταση. Το περιστατικό διήρκεσε περίπου 40 δευτερόλεπτα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο παλαίμαχος μέσος της Μπενφίκα, Ντιαμαντίνο Μιράντα, χαρακτήρισε το συμβάν «απαράδεκτο».
Η αναμέτρηση είχε ήδη φορτιστεί έντονα, καθώς σημαδεύτηκε από καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος του Βινίσιους. Ο Βραζιλιάνος άσος άνοιξε το σκορ στο 50ό λεπτό με εντυπωσιακό σουτ και πανηγύρισε μπροστά στο σημαιάκι του κόρνερ. Λίγο αργότερα, ο ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα Τζιανλούκα Πρεστιάνι φέρεται να του απηύθυνε σχόλιο, καλύπτοντας το στόμα του με τη φανέλα του. Ο Βινίσιους αντέδρασε άμεσα, απευθυνόμενος στον διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ, ο οποίος ενεργοποίησε το πρωτόκολλο της UEFA κατά του ρατσισμού. Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά.
Στο φινάλε, ο τεχνικός των Πορτογάλων Ζοσέ Μουρίνιο αποβλήθηκε, ενώ η Ρεάλ έφυγε με τη νίκη (1-0) από τη Λισαβόνα. Μετά το ματς, ο Βινίσιους εξαπέλυσε επίθεση κατά των «ρατσιστών δειλών», υποστηρίζοντας ότι το πρωτόκολλο δεν εφαρμόστηκε σωστά.
Από την πλευρά του, ο Πρεστιάνι αρνήθηκε κάθε ρατσιστική πρόθεση, τονίζοντας πως τα λόγια του παρερμηνεύθηκαν, ενώ η Μπενφίκα δημοσίευσε ανακοίνωση στήριξης προς τον παίκτη της, συνοδεύοντάς την με βίντεο της επίμαχης φάσης.
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν εκ νέου στη ρεβάνς στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στις 25 Φεβρουαρίου.