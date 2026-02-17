Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Χέιζ Ντέιβς: Ο Παναθηναϊκός είναι καλή ευκαιρία για μένα, γι' αυτό επέλεξα το Νο1, βίντεο
Χέιζ Ντέιβς: Ο Παναθηναϊκός είναι καλή ευκαιρία για μένα, γι' αυτό επέλεξα το Νο1, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης για το Ηράκλειο της Κρήτης το οποίο θα φιλοξενήσει έως το Σάββατο το Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ.
Στην αποστολή είναι και ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις ο οποίος προπονήθηκε την Δευτέρα και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την Τετάρτη (20:00) στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.
Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε κατά την αναχώρηση στους εκπροσώπους του Τύπου και εξήγησε γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό και το Νο11.
Οι δηλώσεις του Χέιζ Ντέιβις
Για τις ελληνικές λέξεις που ξέρει: «Δεν ξέρω παραπάνω από λίγες λέξεις. Έχω καλούς δασκάλους και θα βελτιωθούν στο μέλλον».
Για τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Είναι ένα νέο κεφάλαιο. Η επιτυχία και ο χρόνος που πέρασα στη Φενέρ ήταν εκπληκτικά. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη, πίστεψα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία καλή ευκαιρία για εμένα».
Γιατί επέστρεψε στην Ευρώπη: «Ο Νάιτζελ των τελευταίων 2-3 χρόνων στην EuroLeague δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν του NΒΑ. Στο πρώτο μου παιχνίδι εναντίον της Ζαλκγίρις στη EuroLeague δεν σκόραρα καν. Δούλεψα σκληρά και έγινα αυτός που ήμουν τα τελευταία 2-3 χρόνια στη Euroleague. Στο NBA ένιωσα ότι έκανα προπονήσεις με άλλο τρόπο. Δεν δούλεψε για μένα, αλλά όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Ο πρώτος αγώνας μου είναι ο προημιτελικός του Κυπέλλου και πρέπει να κερδίσουμε. Το πώς νιώθω, είναι ότι αποτελεί ακόμα μία ευκαιρία για να παίξω μπάσκετ. Αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, αλλά το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι συναισθηματικό. Χάνεις μερικά παιχνίδια και όλοι μιλάνε για ποιος θα απολυθεί ή θα έρθει στην ομάδα».
Για το 11 που επέλεξε: «Για τον Κλέι Τόμπσον, είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες»
Στην αποστολή είναι και ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις ο οποίος προπονήθηκε την Δευτέρα και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την Τετάρτη (20:00) στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.
Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε κατά την αναχώρηση στους εκπροσώπους του Τύπου και εξήγησε γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό και το Νο11.
Οι δηλώσεις του Χέιζ Ντέιβις
Για τις ελληνικές λέξεις που ξέρει: «Δεν ξέρω παραπάνω από λίγες λέξεις. Έχω καλούς δασκάλους και θα βελτιωθούν στο μέλλον».
Για τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Είναι ένα νέο κεφάλαιο. Η επιτυχία και ο χρόνος που πέρασα στη Φενέρ ήταν εκπληκτικά. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη, πίστεψα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία καλή ευκαιρία για εμένα».
Γιατί επέστρεψε στην Ευρώπη: «Ο Νάιτζελ των τελευταίων 2-3 χρόνων στην EuroLeague δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν του NΒΑ. Στο πρώτο μου παιχνίδι εναντίον της Ζαλκγίρις στη EuroLeague δεν σκόραρα καν. Δούλεψα σκληρά και έγινα αυτός που ήμουν τα τελευταία 2-3 χρόνια στη Euroleague. Στο NBA ένιωσα ότι έκανα προπονήσεις με άλλο τρόπο. Δεν δούλεψε για μένα, αλλά όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Ο πρώτος αγώνας μου είναι ο προημιτελικός του Κυπέλλου και πρέπει να κερδίσουμε. Το πώς νιώθω, είναι ότι αποτελεί ακόμα μία ευκαιρία για να παίξω μπάσκετ. Αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, αλλά το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι συναισθηματικό. Χάνεις μερικά παιχνίδια και όλοι μιλάνε για ποιος θα απολυθεί ή θα έρθει στην ομάδα».
Για το 11 που επέλεξε: «Για τον Κλέι Τόμπσον, είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες»
☘️🙌 Οι δηλώσεις του Χέιζ - Ντέιβις πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Final 8.#paobc pic.twitter.com/INsfbez9sL— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 17, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα