Χέιζ-Ντέιβις: «Έδωσα τα πάντα στη Φενέρ, τώρα ανοίγει νέο κεφάλαιο στον Παναθηναϊκό»
Ο Αμερικανός φόργουορντ πάτησε ΟΑΚΑ, αναφέρθηκε στο πώς επέλεξε τον Παναθηναϊκό, μίλησε για τη συνεργασία του με Σλούκα και Ναν και για τον κόσμο των πρασίνων
Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός φόργουορντ βρέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/02) στην Αθήνα και στη συνέχεια πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα στο «Telekom Center Athens».
Αργότερα και λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή της ομάδας για το Ηράκλειο όπου θα πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Χέιζ-Ντέιβις παραχώρησε και την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Επτάστερου.
Για τον λόγο που επέλεξε να πάει στον Παναθηναϊκό: «Συζήτησα με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον ατζέντη μου και τον εαυτό μου. Αισθάνομαι πώς φυσικά όλοι ξέρουν ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν μία επιλογή με όσα έκανα εκεί τα τρία τελευταία χρόνια και ειδικά όσα πετύχαμε ως ομάδα πέρυσι, ένιωσα πώς ένα κεφάλαιο έκλεισε. Έδωσα τα πάντα, νομίζω έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να το εκτιμούν και να το απόλαυσαν. Τώρα ξεκινάει ένα επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου και στο μπάσκετ.»
Για το πώς βλέπει να εντάσσεται στο σύστημα του Άταμαν: «Όπως λέω πάντα θα δουλέψω σκληρά και θα βάλω τα δυνατά μου για να συνεισφέρω αμυντικά και επιθετικά. Μίλησα με τον κόουτς πριν μπούμε στο γήπεδο για να δούμε τα συστήματα και ήθελε να μου υπενθυμίσει: Μην έρθεις εδώ προσπαθώντας να προσαρμοστείς. Να είσαι ο εαυτός σου. Εμείς θα φροντίσουμε να δουλέψουν όλα γύρω από εσένα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ενθάρρυνση.»
Για το πώς νιώθει για τη συνεργασία με Ναν και Σλούκα: «Είναι μια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Προφανώς ακούγεται πολύ ωραίο να αναφέρουμε αυτούς τους τίτλους (σ.σ. MVP οι δύο παίκτες) πέρυσι και πρόπερσι, αλλά ο στόχος η πρόκληση και η διασκέδαση έρχονται μέσα από το να το κάνουμε να δουλέψει στο παρκέ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό, όπως είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν και εκείνοι για να αποκτήσουμε καλύτερη χημεία και συνοχή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ελπίζω αυτό να μας οδηγήσει στο να κερδίσουμε παιχνίδια».
Για το μήνυμά του προς τους φιλάθλους: «Να μας επευφημείτε όταν τα πηγαίνουμε καλά, ακόμα περισσότερο όταν δεν τα πηγαίνουμε καλά και να θυμάστε πάντα ότι βάζουμε τα δυνατά μας».
