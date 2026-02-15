Λουτσέσκου: Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου
Λουτσέσκου: Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου
Ο Ρουμάνος τεχνικός αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του για την αυταπάρνηση που έδειξαν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ξεπερνώντας τις απουσίες και τις ατυχίες που προέκυψαν στο ματς - Στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε ονομαστικά στους βιονικούς Τάισον, Ζίβκοβιτς
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για την εικόνα που έβγαλαν στο χορτάρι, δηλώνοντας περήφανος για την ομάδα του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ:
«Σε 10 μέρες έχουμε παίξει 4 ντέρμπι. Έχουμε τρία 10άρια έξω, έναν εξτρέμ έξω, ο Μεϊτέ πίεσε τον εαυτό του να παίξει και είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο, γεμάτο φρεσκάδα και με μέρες για να προετοιμαστεί. Σε αυτές τις συνθήκες, ήταν περίπλοκο και για το λόγο αυτό, είμαι πολύ περήφανος από τους παίκτες μου. Πάλεψαν, δεν τα παράτησαν ποτέ, δούλεψαν, τα έδωσαν όλα σε κάθε περίσταση. Η δική μας ομάδα, είναι σε φάση υπερφόρτωσης, αλλά δε φάνηκε αυτό σήμερα.
Ξεκινήσαμε πολύ καλά, με ένταση, με επιθετικότητα, κυριαρχήσαμε. Η φάση του πέναλτι έκρινε την αυτοπεποίθηση, έδωσε περισσότερη στην ΑΕΚ, σε εκείνο το σημείο. Συζητήσαμε στην ανάπαυλα και είπαμε ότι τέτοια παιχνίδια κρίνονται σε ένα λεπτό σημείο. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε με τον Καμαρά, από την άλλη, η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία με τον Γιόβιτς. Με όλα τα ντέρμπι που έχουμε παίξει, το φόρτο που υπήρχε, είναι μια μεγάλη προσπάθεια παίζοντας απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε κάτι ανάλογο» είπε αρχικά, ενώ για τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ πάλεψε στο τέλος να βρει το γκολ οργανωμένα και με δυνάμεις, ανέφερε:
«Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια. Είμαστε μια ομάδα που έχει πολύ ενδιαφέρουσα ροή στο παιχνίδι της. Αλλά με τις απουσίες μπορεί να γίνει περίπλοκο. Το να παίζει ένας νεαρός (σ.σ. Χατσίδης) με τον Τάισον στο 10, ή ένας εξτρέμ που παίζει στο 10 δεν έχει τις ίδιες κινήσεις. Πρέπει να εκτιμήσουμε την προσπάθεια, με δύναμη, με ταχύτητα, οι παίκτες προσπαθούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».
«Τάισον, Ζίβκοβιτς είναι απίστευτοι, ο Ζαφείρης μ' έχει εντυπωσιάσει με τη θέληση του»
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο Ρουμάνος τεχνικός συνέχισε τα αποθεωτικά σχόλια για τους παίκτες του.
Για τα συνεχόμενα ντέρμπι και την εξέλιξη του αγώνα, αν υπάρχει ικανοποίηση: «Με υπομονή και πρέπει να παραδεχτώ πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς τα μεγάλα παιχνίδια, ζούμε μία περίπλοκη κατάσταση. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη. Η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών ήταν πολύ μεγάλη, τέσσερα ντέρμπι και δύο ευρωπαϊκά, που... ρουφάνε πολλή ενέργεια. Αυξάνοντας τις πιθανότητες να χάσουμε ποδοσφαιριστές, όπως και συνέβη. Για το αν είμαι ικανοποιημένος, με την ηρεμία και την ψυχραιμία μου θα πω, πως θα μπορούσα να είχαμε κερδίσει αλλά και να χάσει.
Το χαμένο πέναλτι μας κόστισε ψυχολογικά, η ΑΕΚ πήρε αυτοπεποίθηση. Κάναμε πολλές κουβέντες, πως αυτά τα ματς κρίνονται στη μία φάση και πρέπει να είμαι προετοιμασμένοι για αυτό. Ακόμα και η φάση του Καμαρά είναι πριν την τελευταία φάση, αλλά συμβαίνει. Ο Μεϊτέ έχει πρόβλημα που κουβαλάει καιρό, παίζει με ενέσεις, κάτι που έχει έρθει από την υπερφόρτωση. Έχουμε καλή ροή στο παιχνίδι μας, όταν είμαστε πλήρεις. Έχουμε τρεις παίκτες στο «δέκα» εκτός και έναν εξτρέμ εκτός. Οι «καημένοι» Τάισον και Ζίβκοβιτς είναι απίστευτοι, αλλά τροποποιούμε το παιχνίδι μας. Όταν έχεις απουσίες παικτών ειδικά μεσοεπιθετικά, αυξάνεται η «περιέργεια» του αγώνα. Ο Χατσίδης είναι νεαρός δεν έχει εμπειρία από τέτοια ματς. Ένα άλλο κομμάτι είναι να βάζουμε χαφ στο «δέκα», όμως εκεί δυσκολεύει. Όλα αυτά «χαλάνε» τη ροή, αλλά δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε την τεράστια προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Η ΑΕΚ έχει πολλή ποιότητα και φρεσκάδα με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Δίνει την δύναμη και προετοιμάζεται σωστά. Νομίζω ότι εμείς δώσαμε την απάντηση μας, αυτά τα πράγματα με καθιστούν περήφανο για τους παίκτες μου».
Για τις απουσίες και τα συνεχόμενα ματς, αν υπάρχει άλλη διαχείριση του υλικού: «Δεν είναι πρόβλημα οι απουσίες στο 100%, γιατί η ομάδα βρίσκεται εντός των τριών διοργανώσεων, πιάνει τοπ απόδοση και είναι πολύ καλή στα παιχνίδια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις στη διαχείριση από το ένα ματς στο άλλο είναι να δεις τι απουσίες θα έχεις στα επόμενα ματς, αν θα μπορούν να αγωνιστούν οι τραυματίες. Έτσι είναι η φιλοσοφία του κάθε ματς. Τηρουμένων των αναλογιών, θα παίρνουμε τις αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε με βάση τις επιλογές που έχουμε. Οπότε αυτό είναι το τι σημαίνει για εμάς η διαχείριση».
Για το αν είναι πλεονέκτημα να χρησιμοποιεί πολλούς παίκτες στο «δέκα»: «Έχει να κάνει και με τα λεπτά του ματς που περνούσαν, οπότε θέλαμε να ξεκουράσουμε τον Ζαφείρη. Υπάρχουν καταστάσεις στο ματς που μπορεί να αλλάξουν αυτόματα θέσεις οι παίκτες. Ο Χατσίδης βρέθηκε στο «δέκα» για πέντε λεπτά. Είναι μία προσπάθεια των παικτών να απεγκλωβιστούν από την κατάσταση. Μέσα στο ίδιο παιχνίδι υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παίζονται παράλληλα. Έχοντας αρκετούς χαφ που μπορούν να παίξουν στο «δέκα», υπάρχουν καταστάσεις δύο. Να τρέξεις συνεχόμενα και να φτιάξεις ένα... τείχος».
Για την πρώτη εικόνα του Σάντσες: «Πιθανότατα θα τον δούμε σύντομα. Έχω απαντήσει για τις δυνατότητες του. Αλλά θα το θέσω αλλιώς. Το Παρίσι υποδέχτηκε τη Λανς με πέντε νέες μεταγραφές και ηττήθηκε με 0-5. Όταν έρχονται νέοι παίκτες, είναι πολύ σημαντικό να τους δώσεις χρόνο να προσαρμοστούν με τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι σημαντικό να μην τον φέρεις σε... άβολη θέση να μην είναι έτοιμος. Να αρχίζουν να χτίζουν σχέσεις με τους υπόλοιπους. Να καταλαβαίνονται μεταξύ τους. Η ομάδα πρέπει να τους βοηθήσει. Προπόνηση με την προπόνηση έρχεται ο κατάλληλος χρόνος. Είμαι εντυπωσιασμένος από τη θέληση του Ζαφείρη να μάθει να εξελιχθεί, να φτάσει εκεί που θέλει. Να γίνει κορυφαίος. Θα είναι καλύτερη εικόνα το καλοκαίρι. Ο Σάντσες το ίδιο. Πολλά παραδείγματα ίδια. Ο Οζντόεφ φέτος είναι τοπ. Ο Ότο το ίδιο. Ακόμα και ο Κένι, όταν ήρθε με τη θέληση-δυναμικότητα του χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Πλέον έχει χαρακτήρα».
Για τα εντός έδρας ντέρμπι του ΠΑΟΚ και το αήττητο της Τούμπας: «Είναι κάτι που δεν είχα σκεφτεί, γιατί σκεφτόμαστε κάθε ματς ξεχωριστά. Στόχος είναι ανεξάρτητα της έδρας να παρουσιάζουμε την ίδια νοοτροπία. Προφανώς πολύ σημαντική η υποστήριξη των φιλάθλων μας»
Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ:
«Σε 10 μέρες έχουμε παίξει 4 ντέρμπι. Έχουμε τρία 10άρια έξω, έναν εξτρέμ έξω, ο Μεϊτέ πίεσε τον εαυτό του να παίξει και είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο, γεμάτο φρεσκάδα και με μέρες για να προετοιμαστεί. Σε αυτές τις συνθήκες, ήταν περίπλοκο και για το λόγο αυτό, είμαι πολύ περήφανος από τους παίκτες μου. Πάλεψαν, δεν τα παράτησαν ποτέ, δούλεψαν, τα έδωσαν όλα σε κάθε περίσταση. Η δική μας ομάδα, είναι σε φάση υπερφόρτωσης, αλλά δε φάνηκε αυτό σήμερα.
Ξεκινήσαμε πολύ καλά, με ένταση, με επιθετικότητα, κυριαρχήσαμε. Η φάση του πέναλτι έκρινε την αυτοπεποίθηση, έδωσε περισσότερη στην ΑΕΚ, σε εκείνο το σημείο. Συζητήσαμε στην ανάπαυλα και είπαμε ότι τέτοια παιχνίδια κρίνονται σε ένα λεπτό σημείο. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε με τον Καμαρά, από την άλλη, η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία με τον Γιόβιτς. Με όλα τα ντέρμπι που έχουμε παίξει, το φόρτο που υπήρχε, είναι μια μεγάλη προσπάθεια παίζοντας απέναντι σε μια ομάδα που δεν είχε κάτι ανάλογο» είπε αρχικά, ενώ για τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ πάλεψε στο τέλος να βρει το γκολ οργανωμένα και με δυνάμεις, ανέφερε:
«Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια. Είμαστε μια ομάδα που έχει πολύ ενδιαφέρουσα ροή στο παιχνίδι της. Αλλά με τις απουσίες μπορεί να γίνει περίπλοκο. Το να παίζει ένας νεαρός (σ.σ. Χατσίδης) με τον Τάισον στο 10, ή ένας εξτρέμ που παίζει στο 10 δεν έχει τις ίδιες κινήσεις. Πρέπει να εκτιμήσουμε την προσπάθεια, με δύναμη, με ταχύτητα, οι παίκτες προσπαθούν να εξισορροπήσουν την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».
«Τάισον, Ζίβκοβιτς είναι απίστευτοι, ο Ζαφείρης μ' έχει εντυπωσιάσει με τη θέληση του»
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο Ρουμάνος τεχνικός συνέχισε τα αποθεωτικά σχόλια για τους παίκτες του.
Για τα συνεχόμενα ντέρμπι και την εξέλιξη του αγώνα, αν υπάρχει ικανοποίηση: «Με υπομονή και πρέπει να παραδεχτώ πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς τα μεγάλα παιχνίδια, ζούμε μία περίπλοκη κατάσταση. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη. Η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών ήταν πολύ μεγάλη, τέσσερα ντέρμπι και δύο ευρωπαϊκά, που... ρουφάνε πολλή ενέργεια. Αυξάνοντας τις πιθανότητες να χάσουμε ποδοσφαιριστές, όπως και συνέβη. Για το αν είμαι ικανοποιημένος, με την ηρεμία και την ψυχραιμία μου θα πω, πως θα μπορούσα να είχαμε κερδίσει αλλά και να χάσει.
Το χαμένο πέναλτι μας κόστισε ψυχολογικά, η ΑΕΚ πήρε αυτοπεποίθηση. Κάναμε πολλές κουβέντες, πως αυτά τα ματς κρίνονται στη μία φάση και πρέπει να είμαι προετοιμασμένοι για αυτό. Ακόμα και η φάση του Καμαρά είναι πριν την τελευταία φάση, αλλά συμβαίνει. Ο Μεϊτέ έχει πρόβλημα που κουβαλάει καιρό, παίζει με ενέσεις, κάτι που έχει έρθει από την υπερφόρτωση. Έχουμε καλή ροή στο παιχνίδι μας, όταν είμαστε πλήρεις. Έχουμε τρεις παίκτες στο «δέκα» εκτός και έναν εξτρέμ εκτός. Οι «καημένοι» Τάισον και Ζίβκοβιτς είναι απίστευτοι, αλλά τροποποιούμε το παιχνίδι μας. Όταν έχεις απουσίες παικτών ειδικά μεσοεπιθετικά, αυξάνεται η «περιέργεια» του αγώνα. Ο Χατσίδης είναι νεαρός δεν έχει εμπειρία από τέτοια ματς. Ένα άλλο κομμάτι είναι να βάζουμε χαφ στο «δέκα», όμως εκεί δυσκολεύει. Όλα αυτά «χαλάνε» τη ροή, αλλά δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε την τεράστια προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Η ΑΕΚ έχει πολλή ποιότητα και φρεσκάδα με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Δίνει την δύναμη και προετοιμάζεται σωστά. Νομίζω ότι εμείς δώσαμε την απάντηση μας, αυτά τα πράγματα με καθιστούν περήφανο για τους παίκτες μου».
Για τις απουσίες και τα συνεχόμενα ματς, αν υπάρχει άλλη διαχείριση του υλικού: «Δεν είναι πρόβλημα οι απουσίες στο 100%, γιατί η ομάδα βρίσκεται εντός των τριών διοργανώσεων, πιάνει τοπ απόδοση και είναι πολύ καλή στα παιχνίδια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις στη διαχείριση από το ένα ματς στο άλλο είναι να δεις τι απουσίες θα έχεις στα επόμενα ματς, αν θα μπορούν να αγωνιστούν οι τραυματίες. Έτσι είναι η φιλοσοφία του κάθε ματς. Τηρουμένων των αναλογιών, θα παίρνουμε τις αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε με βάση τις επιλογές που έχουμε. Οπότε αυτό είναι το τι σημαίνει για εμάς η διαχείριση».
Για το αν είναι πλεονέκτημα να χρησιμοποιεί πολλούς παίκτες στο «δέκα»: «Έχει να κάνει και με τα λεπτά του ματς που περνούσαν, οπότε θέλαμε να ξεκουράσουμε τον Ζαφείρη. Υπάρχουν καταστάσεις στο ματς που μπορεί να αλλάξουν αυτόματα θέσεις οι παίκτες. Ο Χατσίδης βρέθηκε στο «δέκα» για πέντε λεπτά. Είναι μία προσπάθεια των παικτών να απεγκλωβιστούν από την κατάσταση. Μέσα στο ίδιο παιχνίδι υπάρχουν πολλά παιχνίδια που παίζονται παράλληλα. Έχοντας αρκετούς χαφ που μπορούν να παίξουν στο «δέκα», υπάρχουν καταστάσεις δύο. Να τρέξεις συνεχόμενα και να φτιάξεις ένα... τείχος».
Για την πρώτη εικόνα του Σάντσες: «Πιθανότατα θα τον δούμε σύντομα. Έχω απαντήσει για τις δυνατότητες του. Αλλά θα το θέσω αλλιώς. Το Παρίσι υποδέχτηκε τη Λανς με πέντε νέες μεταγραφές και ηττήθηκε με 0-5. Όταν έρχονται νέοι παίκτες, είναι πολύ σημαντικό να τους δώσεις χρόνο να προσαρμοστούν με τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι σημαντικό να μην τον φέρεις σε... άβολη θέση να μην είναι έτοιμος. Να αρχίζουν να χτίζουν σχέσεις με τους υπόλοιπους. Να καταλαβαίνονται μεταξύ τους. Η ομάδα πρέπει να τους βοηθήσει. Προπόνηση με την προπόνηση έρχεται ο κατάλληλος χρόνος. Είμαι εντυπωσιασμένος από τη θέληση του Ζαφείρη να μάθει να εξελιχθεί, να φτάσει εκεί που θέλει. Να γίνει κορυφαίος. Θα είναι καλύτερη εικόνα το καλοκαίρι. Ο Σάντσες το ίδιο. Πολλά παραδείγματα ίδια. Ο Οζντόεφ φέτος είναι τοπ. Ο Ότο το ίδιο. Ακόμα και ο Κένι, όταν ήρθε με τη θέληση-δυναμικότητα του χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής. Πλέον έχει χαρακτήρα».
Για τα εντός έδρας ντέρμπι του ΠΑΟΚ και το αήττητο της Τούμπας: «Είναι κάτι που δεν είχα σκεφτεί, γιατί σκεφτόμαστε κάθε ματς ξεχωριστά. Στόχος είναι ανεξάρτητα της έδρας να παρουσιάζουμε την ίδια νοοτροπία. Προφανώς πολύ σημαντική η υποστήριξη των φιλάθλων μας»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα