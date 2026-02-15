Αμετάβλητη η κορυφή μετά τις ισοπαλίες σε Τούμπα, Λιβαδειά: Η ΑΕΚ στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, που έχει ματς λιγότερο, δείτε τα γκολ
Αμετάβλητη η κορυφή μετά τις ισοπαλίες σε Τούμπα, Λιβαδειά: Η ΑΕΚ στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, που έχει ματς λιγότερο, δείτε τα γκολ
Τα δύο ντέρμπι κορυφής, όπου αναμετρήθηκαν οι ομάδες της πρώτης τετράδας (ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Λεβαδειακός-Ολυμπιακός) δεν είχαν γκολ και έτσι δεν προέκυψε καμία αλλαγή - Χαμένος και ο Παναθηναϊκός που έμεινε στο εντός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ
Ως... μη γενόμενη θεωρείται η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1, όσον αφορά τις ισορροπίες στη μάχη της κορυφής, παρόλο που είχαμε τα δύο ντέρμπι με τον τρίτο ΠΑΟΚ να υποδέχεται την πρώτη ΑΕΚ και τον τέταρτο Λεβαδειακό τον δεύτερο Ολυμπιακό.
Σ' αυτό το ράλι που διαδραματίζεται με φόντο την... pole position στην έναρξη των play off, απλά κι οι τέσσερις ομάδες προσέθεσαν από έναν βαθμό στη συλλογή τους, με τον ΠΑΟΚ να έχει βέβαια ένα ματς λιγότερο (αυτό με την Κηφισιά) κι ενώ απομένουν πέντε αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου.
Ανίκανος να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Λεβαδειακού αποδείχθηκε ο Παναθηναϊκός που έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο και διατηρήθηκε στο -6 από την 4η θέση.
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0
Μετά από τέσσερα χρόνια οι δύο Δικέφαλοι έμειναν στην λευκή ισοπαλία στην Τούμπα και αυτό το αποτέλεσμα, δεν ευνόησε αλλά και δεν κατέστρεψε καμία από τις δύο ομάδες, απλά βοήθησε τον Ολυμπιακό που είδε τη διαφορά του να παραμένει στα ίδια επίπεδα.
Πάντως παρά το 0-0 και τις λίγες φάσεις, η αλήθεια είναι κι οι δύο θα μπορούσαν να είχαν πανηγυρίσει το πολύτιμο τρίποντο.
Ο αγώνας ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά και την ΑΕΚ να κάνει εύκολα λάθη που δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις με τον Μουκουντί στο 10' να ανατρέπει τον Ζαφείρη και τον Γερμανό διαιτητή Όσμερς να δείχνει την άσπρη βούλα.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιακουμάκης όμως ο Στρακόσα έδιωξε εντυπωσιακά κι από εκείνο το σημείο άλλαξε η εικόνα του αγώνα. η ΑΕΚ ισορρόπησε κι από το 20' και μετά ήταν πιο επικίνδυνη με τον Γκατσίνοβιτς στο 28' να χάνει το κοντρόλ, στο 40' τον Κοϊτά να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΟΚ ενώ στο 45'+2' ο Μαρίν από πλεονεκτική θέση έστειλε τη μπάλα άουτ.
Στο Β' ημίχρονο ο ΠΑΟΚ έχασε νωρίς τον Μεϊτέ, η ΑΕΚ τον Μουκουντί κι ο αγώνας τον όποιο ρυθμό είχε, ωστόσο στο τελευταίο τέταρτο τα είδαμε όλα.
Η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κόπωση του ΠΑΟΚ, δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις όμως στο 88' ο Καμαρά έχασε το... άχαστο στην κενή εστία (πέρασε άουτ η κεφαλιά του).
Η απάντηση της Ένωσης ήρθε στο 94' με τον Γιόβιτς μετά τη σέντρα του Λιούμπισιτς να πιάνει μόνος του την κεφαλιά και να σημαδεύει το κάθετο δοκάρι του Παβλένκα, στην τελευταία φάση του αγώνα.
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1
Μία εβδομάδα μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη και ενώ γνώριζε ότι ο Λεβαδειακός είχε έρθει ισόπαλος (εντός έδρας με τον Ολυμπιακό) ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Λάρισα και έτσι παρέμεινε στο -6 από την 4η θέση.
Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν πραγματικά μία κακοποίηση του ποδοσφαίρου χωρίς καμία τελική από τις δύο ομάδες, αλλά με τη Λάρισα να κερδίζει τις εντυπώσεις.
Το δεύτερο ξεκίνησε με... σοκ για τον Παναθηναϊκό, καθώς δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του η ΑΕΛ βγήκε στην κόντρα και ο Τούπτα με πλασέ άνοιξε το σκορ. Οι αποδοκιμασίες του κόσμου έγιναν πιο έντονες με τους Θεσσαλούς να απειλούν με δεύτερο γκολ (ο Λαφόν έβγαλε το σουτ του Τούπτα), αλλά στο 67' ο Μπακασέτας (που αποδοκιμάζονταν σε κάθε του επαφή) με συρτό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο τελευταίο 20λεπτο οι πράσινοι πίεσαν με μανία αναζητώντας το γκολ, αλλά κλασική ευκαιαρία δεν δημιούργησαν και το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος.
Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2
Ωραίο παιχνίδι στη Νίκαια ανάμεσα στον ανεβασμένο ΟΦΗ και στην Κηφισιά που ψάχνει να βρει τα πατήματά της μετά τις απώλειες παικτών κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 4' με τον Θανάση Ανδρούτσο και στο 8' ο Ταξιάρχης Φούντας έγραψε το 0-2. Η Κηφισιά μείωσε στο 19' με τον Αμανί αλλά ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος έως το τέλος του ημιχρόνου.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέβηκε στο 2ο ημίχρονο και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 74' με τον Θεοδωρίδη.
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει και δεν κερδίζει. Με τον Παναθηναϊκό ηττήθηκε (1-0) και με τον Λεβαδειακό έχασε δύο βαθμούς (0-0).
Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και είχε και το μεγάλο πλεονέκτημα να παίζει με παίκτη παραπάνω από το 42' λόγω της χαζής αποβολής του Όζμπολτ.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν μόνιμα στην περιοχή του Λεβαδειακού στο 2ο μέρος αλλά γκολ δεν πέτυχε. Στα δίχτυα έστειλε την μπάλα ο Παλάσιος αλλά μέσω VAR το γκολ ακυρώθηκε στο 73' λόγω φάουλ του σκόρερ στον Νασιμέντο στην αρχή της φάσης.
Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι στο 74' με τον Αντρέ Λουίζ. Οι Πειραιώτες πίεσαν στα λεπτά που απέμειναν αλλά δεν απέφυγαν την γκέλα.
Βόλος - Άρης 1-1
Δεν κέρδισαν για μια ακόμα αγωνιστική ο Βόλος και ο Άρης. Στο Πανθεσσαλικό οι γηπεδούχοι με τον Κώστα Μπράτσο ξανά στον πάγκο τους άξιζαν τη νίκη αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης κράτησε τον βαθμό για τον Άρη.
Ο Κάργας με αυτογκόλ στο 25' έβαλε σε θέση οδηγού τον Άρη αλλά η συνέχεια ήταν διαφορετική. Στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι.
Ο Μακνί σέντραρε η μπάλα βρήκε στο χέρι του Νόα Σούντμπεργκ και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χουάνπι.
Στο 58' αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα (2 κίτρινες σε 4') ο Χόνγκλα. Ο Βόλος άρχισε να χάνει τις ευκαιρίες τη μια μετά την άλλη με τον Αθανασιάδη να μην δέχεται να παραβιαστεί ξανά η εστία του.
Στο 83' το σουτ του Λάμπρου σταμάτησε στο δοκάρι στην πιο κλασσική ευκαιρία του Βόλου για το 2-1.
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Πήρε φόρα ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο και πήρε πολύτιμη ανάσα στον αγώνα που δίνει για την παραμονή.
Στο 19΄ ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ του Ματσάν αλλά στο 44' ο Αστέρας ισοφάρισε με πέναλτι. Ο Λομπάτο ανέτρεψε τον Κετού μέσα στην περιοχή και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι στο οποίο ευστόχησε ο Μπαρτόλο.
Στο 2ο μέρος ο Παναιτωλικός κυριάρχησε και σφράγισε τη νίκη. Στο 64' ο Μπάτζι με προβολή πέτυχε το 2ο γκολ των γηπεδούχων και στο 81' ο Άλεξιτς με μονοκόματο βολέ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 3-1.
Η 21η αγωνιστική
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
Βόλος - Άρης 1-1
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
18:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 παιχνίδια)
1. ΑΕΚ 49
2. Ολυμπιακός 47
3. ΠΑΟΚ 46
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 33
6. Άρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25
9. Παναιτωλικός 21
10. Ατρόμητος 20
11. Κηφισιά 20
12. ΑΕΛ 20
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανσερραϊκός έχουν 20 αγώνες.
Η επόμενη αγωνιστική (22η)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
17:00 Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος
17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος
18:00 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ
19:00 Άρης-Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός
Σ' αυτό το ράλι που διαδραματίζεται με φόντο την... pole position στην έναρξη των play off, απλά κι οι τέσσερις ομάδες προσέθεσαν από έναν βαθμό στη συλλογή τους, με τον ΠΑΟΚ να έχει βέβαια ένα ματς λιγότερο (αυτό με την Κηφισιά) κι ενώ απομένουν πέντε αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου.
Ανίκανος να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Λεβαδειακού αποδείχθηκε ο Παναθηναϊκός που έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο και διατηρήθηκε στο -6 από την 4η θέση.
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0
Μετά από τέσσερα χρόνια οι δύο Δικέφαλοι έμειναν στην λευκή ισοπαλία στην Τούμπα και αυτό το αποτέλεσμα, δεν ευνόησε αλλά και δεν κατέστρεψε καμία από τις δύο ομάδες, απλά βοήθησε τον Ολυμπιακό που είδε τη διαφορά του να παραμένει στα ίδια επίπεδα.
Πάντως παρά το 0-0 και τις λίγες φάσεις, η αλήθεια είναι κι οι δύο θα μπορούσαν να είχαν πανηγυρίσει το πολύτιμο τρίποντο.
Ο αγώνας ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά και την ΑΕΚ να κάνει εύκολα λάθη που δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις με τον Μουκουντί στο 10' να ανατρέπει τον Ζαφείρη και τον Γερμανό διαιτητή Όσμερς να δείχνει την άσπρη βούλα.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιακουμάκης όμως ο Στρακόσα έδιωξε εντυπωσιακά κι από εκείνο το σημείο άλλαξε η εικόνα του αγώνα. η ΑΕΚ ισορρόπησε κι από το 20' και μετά ήταν πιο επικίνδυνη με τον Γκατσίνοβιτς στο 28' να χάνει το κοντρόλ, στο 40' τον Κοϊτά να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι του ΠΑΟΚ ενώ στο 45'+2' ο Μαρίν από πλεονεκτική θέση έστειλε τη μπάλα άουτ.
Στο Β' ημίχρονο ο ΠΑΟΚ έχασε νωρίς τον Μεϊτέ, η ΑΕΚ τον Μουκουντί κι ο αγώνας τον όποιο ρυθμό είχε, ωστόσο στο τελευταίο τέταρτο τα είδαμε όλα.
Η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κόπωση του ΠΑΟΚ, δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις όμως στο 88' ο Καμαρά έχασε το... άχαστο στην κενή εστία (πέρασε άουτ η κεφαλιά του).
Η απάντηση της Ένωσης ήρθε στο 94' με τον Γιόβιτς μετά τη σέντρα του Λιούμπισιτς να πιάνει μόνος του την κεφαλιά και να σημαδεύει το κάθετο δοκάρι του Παβλένκα, στην τελευταία φάση του αγώνα.
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1
Μία εβδομάδα μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη και ενώ γνώριζε ότι ο Λεβαδειακός είχε έρθει ισόπαλος (εντός έδρας με τον Ολυμπιακό) ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Λάρισα και έτσι παρέμεινε στο -6 από την 4η θέση.
Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν πραγματικά μία κακοποίηση του ποδοσφαίρου χωρίς καμία τελική από τις δύο ομάδες, αλλά με τη Λάρισα να κερδίζει τις εντυπώσεις.
Το δεύτερο ξεκίνησε με... σοκ για τον Παναθηναϊκό, καθώς δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του η ΑΕΛ βγήκε στην κόντρα και ο Τούπτα με πλασέ άνοιξε το σκορ. Οι αποδοκιμασίες του κόσμου έγιναν πιο έντονες με τους Θεσσαλούς να απειλούν με δεύτερο γκολ (ο Λαφόν έβγαλε το σουτ του Τούπτα), αλλά στο 67' ο Μπακασέτας (που αποδοκιμάζονταν σε κάθε του επαφή) με συρτό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο τελευταίο 20λεπτο οι πράσινοι πίεσαν με μανία αναζητώντας το γκολ, αλλά κλασική ευκαιαρία δεν δημιούργησαν και το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος.
Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2
Ωραίο παιχνίδι στη Νίκαια ανάμεσα στον ανεβασμένο ΟΦΗ και στην Κηφισιά που ψάχνει να βρει τα πατήματά της μετά τις απώλειες παικτών κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 4' με τον Θανάση Ανδρούτσο και στο 8' ο Ταξιάρχης Φούντας έγραψε το 0-2. Η Κηφισιά μείωσε στο 19' με τον Αμανί αλλά ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος έως το τέλος του ημιχρόνου.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέβηκε στο 2ο ημίχρονο και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 74' με τον Θεοδωρίδη.
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει και δεν κερδίζει. Με τον Παναθηναϊκό ηττήθηκε (1-0) και με τον Λεβαδειακό έχασε δύο βαθμούς (0-0).
Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και είχε και το μεγάλο πλεονέκτημα να παίζει με παίκτη παραπάνω από το 42' λόγω της χαζής αποβολής του Όζμπολτ.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν μόνιμα στην περιοχή του Λεβαδειακού στο 2ο μέρος αλλά γκολ δεν πέτυχε. Στα δίχτυα έστειλε την μπάλα ο Παλάσιος αλλά μέσω VAR το γκολ ακυρώθηκε στο 73' λόγω φάουλ του σκόρερ στον Νασιμέντο στην αρχή της φάσης.
Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι στο 74' με τον Αντρέ Λουίζ. Οι Πειραιώτες πίεσαν στα λεπτά που απέμειναν αλλά δεν απέφυγαν την γκέλα.
Βόλος - Άρης 1-1
Δεν κέρδισαν για μια ακόμα αγωνιστική ο Βόλος και ο Άρης. Στο Πανθεσσαλικό οι γηπεδούχοι με τον Κώστα Μπράτσο ξανά στον πάγκο τους άξιζαν τη νίκη αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης κράτησε τον βαθμό για τον Άρη.
Ο Κάργας με αυτογκόλ στο 25' έβαλε σε θέση οδηγού τον Άρη αλλά η συνέχεια ήταν διαφορετική. Στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι.
Ο Μακνί σέντραρε η μπάλα βρήκε στο χέρι του Νόα Σούντμπεργκ και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χουάνπι.
Στο 58' αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα (2 κίτρινες σε 4') ο Χόνγκλα. Ο Βόλος άρχισε να χάνει τις ευκαιρίες τη μια μετά την άλλη με τον Αθανασιάδη να μην δέχεται να παραβιαστεί ξανά η εστία του.
Στο 83' το σουτ του Λάμπρου σταμάτησε στο δοκάρι στην πιο κλασσική ευκαιρία του Βόλου για το 2-1.
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Πήρε φόρα ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο και πήρε πολύτιμη ανάσα στον αγώνα που δίνει για την παραμονή.
Στο 19΄ ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ του Ματσάν αλλά στο 44' ο Αστέρας ισοφάρισε με πέναλτι. Ο Λομπάτο ανέτρεψε τον Κετού μέσα στην περιοχή και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι στο οποίο ευστόχησε ο Μπαρτόλο.
Στο 2ο μέρος ο Παναιτωλικός κυριάρχησε και σφράγισε τη νίκη. Στο 64' ο Μπάτζι με προβολή πέτυχε το 2ο γκολ των γηπεδούχων και στο 81' ο Άλεξιτς με μονοκόματο βολέ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 3-1.
Η 21η αγωνιστική
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
Βόλος - Άρης 1-1
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0
Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
18:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 παιχνίδια)
1. ΑΕΚ 49
2. Ολυμπιακός 47
3. ΠΑΟΚ 46
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 33
6. Άρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25
9. Παναιτωλικός 21
10. Ατρόμητος 20
11. Κηφισιά 20
12. ΑΕΛ 20
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανσερραϊκός έχουν 20 αγώνες.
Η επόμενη αγωνιστική (22η)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
17:00 Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος
17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος
18:00 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ
19:00 Άρης-Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα