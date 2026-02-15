Αμετάβλητη η κορυφή μετά τις ισοπαλίες σε Τούμπα, Λιβαδειά: Η ΑΕΚ στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, που έχει ματς λιγότερο, δείτε τα γκολ

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει και δεν κερδίζει. Με τον Παναθηναϊκό ηττήθηκε (1-0) και με τον Λεβαδειακό έχασε δύο βαθμούς (0-0).

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και είχε και το μεγάλο πλεονέκτημα να παίζει με παίκτη παραπάνω από το 42' λόγω της χαζής αποβολής του Όζμπολτ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν μόνιμα στην περιοχή του Λεβαδειακού στο 2ο μέρος αλλά γκολ δεν πέτυχε. Στα δίχτυα έστειλε την μπάλα ο Παλάσιος αλλά μέσω VAR το γκολ ακυρώθηκε στο 73' λόγω φάουλ του σκόρερ στον Νασιμέντο στην αρχή της φάσης.

Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι στο 74' με τον Αντρέ Λουίζ. Οι Πειραιώτες πίεσαν στα λεπτά που απέμειναν αλλά δεν απέφυγαν την γκέλα.

Δεν κέρδισαν για μια ακόμα αγωνιστική ο Βόλος και ο Άρης. Στο Πανθεσσαλικό οι γηπεδούχοι με τον Κώστα Μπράτσο ξανά στον πάγκο τους άξιζαν τη νίκη αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης κράτησε τον βαθμό για τον Άρη.

Ο Κάργας με αυτογκόλ στο 25' έβαλε σε θέση οδηγού τον Άρη αλλά η συνέχεια ήταν διαφορετική. Στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι.

Ο Μακνί σέντραρε η μπάλα βρήκε στο χέρι του Νόα Σούντμπεργκ και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Χουάνπι.





Στο 58' αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα (2 κίτρινες σε 4') ο Χόνγκλα. Ο Βόλος άρχισε να χάνει τις ευκαιρίες τη μια μετά την άλλη με τον Αθανασιάδη να μην δέχεται να παραβιαστεί ξανά η εστία του.

Στο 83' το σουτ του Λάμπρου σταμάτησε στο δοκάρι στην πιο κλασσική ευκαιρία του Βόλου για το 2-1.

Πήρε φόρα ο Παναιτωλικός. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επικράτησε 3-1 του Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο και πήρε πολύτιμη ανάσα στον αγώνα που δίνει για την παραμονή.

Στο 19΄ ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ του Ματσάν αλλά στο 44' ο Αστέρας ισοφάρισε με πέναλτι. Ο Λομπάτο ανέτρεψε τον Κετού μέσα στην περιοχή και μέσω VAR δόθηκε πέναλτι στο οποίο ευστόχησε ο Μπαρτόλο.

Στο 2ο μέρος ο Παναιτωλικός κυριάρχησε και σφράγισε τη νίκη. Στο 64' ο Μπάτζι με προβολή πέτυχε το 2ο γκολ των γηπεδούχων και στο 81' ο Άλεξιτς με μονοκόματο βολέ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 3-1.

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0

Βόλος - Άρης 1-1

Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1

18:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

1. ΑΕΚ 49

2. Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 46

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 33

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25

9. Παναιτωλικός 21

10. Ατρόμητος 20

11. Κηφισιά 20

12. ΑΕΛ 20

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ Κηφισιά, Ατρόμητος και Πανσερραϊκός έχουν 20 αγώνες.

17:00 Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος

18:00 ΑΕΛ-ΠΑΟΚ

19:00 Άρης-Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός