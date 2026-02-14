Χλιδάτος Άγιος Βαλεντίνος για τον Κόουλ Πάλμερ και την σύντροφό του στο Ντουμπάι: Δείπνο με Wagyu των 1.000 ευρώ, δώρα Chanel και ηλιοθεραπεία

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής της Τσέλσι και η Ολίβια Χόλντερ άφησαν το βροχερό Λονδίνο για να γιορτάσουν την ημέρα των ερωτευμένων στο ηλιόλουστο Ντουμπάι









Την ώρα που οι συμπαίκτες του στην Τσέλσι ίδρωναν στο γήπεδο διαλύοντας τη Χαλ με 4-0 για το Κύπελλο Αγγλίας το βράδυ της Παρασκευής, ο Κόουλ Πάλμερ απολάμβανε τον ήλιο και τη χλιδή στη Μέση Ανατολή. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε το ρεπό του και ταξίδεψε στο Ντουμπάι για μια ρομαντική απόδραση με τη σύντροφό του, Ολίβια Χόλντερ, γιορτάζοντας τον Άγιο Βαλεντίνο μακριά από το βροχερό Λονδίνο.Το ζευγάρι, που είναι μαζί από τα τέλη του περασμένου έτους, γιόρτασε τον πρώτο του Άγιο Βαλεντίνο με κάθε επισημότητα. Η Ολίβια Χόλντερ φρόντισε να ενημερώσει τους ακόλουθούς της στο Instagram για τις πολυτελείς στιγμές που ζουν στα Εμιράτα.Στις φωτογραφίες που ανέβηκαν, ο Πάλμερ διακρίνεται στον καθρέφτη ενός πολυτελούς δωματίου ξενοδοχείου, ενώ η σύντροφό του ποζάρει κρατώντας μια ανθοδέσμη. Τα δώρα δεν έλειψαν, με την ίδια να επιδεικνύει περήφανα μια τσάντα Chanel, δώρο του άσου της Τσέλσι.Το βράδυ, το ζευγάρι δείπνησε στο διάσημο εστιατόριο GAL, γνωστό για την τουρκο-μεσογειακή κουζίνα του. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, απόλαυσαν ιαπωνικό μοσχάρι Wagyu, ένα πιάτο που κοστίζει περίπου 1000 ευρώ!Η απουσία του Πάλμερ από την αναμέτρηση με τη Χαλ δεν ήταν τυχαία. Ο προπονητής της Τσέλσι, Λίαμ Ροζίνιορ, έχει επιλέξει να διαχειριστεί προσεκτικά τον χρόνο συμμετοχής του ηγέτη της ομάδας του. Ο Πάλμερ έχει ταλαιπωρηθεί φέτος από διάφορους τραυματισμούς που τον έχουν κρατήσει εκτός δράσης κατά διαστήματα, και το τεχνικό τιμ έκρινε πως μια ανάσα ήταν απαραίτητη.

Η «απόδραση» αυτή ήρθε σε μια κατάλληλη στιγμή για τον Πάλμερ, ο οποίος προερχόταν από μια δύσκολη εβδομάδα. Στο προηγούμενο ματς πρωταθλήματος εναντίον της Λιντς, ο Άγγλος διεθνής έχασε μια ασύλληπτη ευκαιρία σε κενή εστία από τα δύο μέτρα στις καθυστερήσεις, στερώντας τη νίκη από την ομάδα του (παρότι νωρίτερα είχε σκοράρει με πέναλτι).



Ο Πάλμερ αναμένεται να επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο του Κόμπαμ την επόμενη εβδομάδα, ανανεωμένος και ξεκούραστος, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Premier League με την Μπέρνλι. Η Τσέλσι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 5η θέση, δύο βαθμούς μπροστά από τη Λίβερπουλ, στη μάχη για την έξοδο στο Champions League.