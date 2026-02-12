Η ιστορία του Ιτούδη για τον Χέιζ - Ντέιβις: Έβαζε Μπετόβεν και έκανε έξτρα προπόνηση λίγο πριν τα μεσάνυχτα, βίντεο

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την συνεργασία του με τον νέο άσο του Παναθηναϊκού στα χρόνια που και οι δύο ήταν στη Φενέρ