Η ιστορία του Ιτούδη για τον Χέιζ - Ντέιβις: Έβαζε Μπετόβεν και έκανε έξτρα προπόνηση λίγο πριν τα μεσάνυχτα, βίντεο
Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την συνεργασία του με τον νέο άσο του Παναθηναϊκού στα χρόνια που και οι δύο ήταν στη Φενέρ
Εδώ και λίγες ώρες ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού.
Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας μίλησε με την Φενέρ, τη Χαποέλ Τελ Αβίβ αλλά κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν κοντά στη Χαποέλ Τελ Αβίβ, επειδή εκτιμάει τον Δημήτρη Ιτούδη, αλλά επειδή ο Έλληνας τεχνικός δεν είναι σίγουρο πως θα συνεχίσει στην ομάδα έκλεισε στον Παναθηναϊκό ο οποίος τον... χρύσωσε.
Ο Ντέιβς και ο Ιτούδης συνεργάστηκαν στη Φενέρ και ο Έλληνας κόουτς μίλησε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς «My Five Signature Players» της EuroLeague για αυτή τη σχέση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιτούδης
«Ο Νάιτζελ είναι ξεχωριστός, όπως και κάθε ένας από τους άλλους (σ.σ. τέσσερις παίκτες). Ας είμαστε σαφείς. Αυτοί οι σπουδαίοι μπασκετμπολίστες, τα κατάφεραν μόνοι τους. Τους αγγίζει βαθιά μέσα στην ψυχή τους, που κατάφεραν να κάνουν αυτό το κλικ, για να αλλάξουν επίπεδο.
Ο Νάιτζελ ήταν ένας από αυτούς τους τους τύπους που ουσιαστικά έπεφτε σε κατάθλιψη. Ήταν στα χειρότερά του, στην Μπαρτσελόνα. Δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις για αυτόν. Κι όταν τον κάλεσα, μου ακούστηκε λίγο καταθλιπτικός, οπότε ανακάλυψα ότι κάθε ένας χρειάζεται διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, αλλά ο Νάιτζελ είχε καταβάλλει τόσο πολύ προσπάθεια στο να κάνει έξτρα πράγματα και να δουλέψει σε αυτό που αποκαλούμε: Όχι τόσο καλό κομμάτι του παιχνιδιού του. Είτε είναι η ντρίμπλα, είτε το ποστάρισμα, είτε το σουτ και αυτός ερχόταν μέρα και νύχτα για να κάνει έξτρα δουλειά.
Θα σας δώσω μια ιστορία για τον Νάιτζελ. Είχα ξεχάσει κάτι στο γραφείο. Έκανα την αναφορά για το σκάουτινγκ. Οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω. Ήταν μεσάνυχτα. Βασικά ήταν 23:30. Μπαίνω στο γραφείο μου, να πάρω την αναφορά για το σκάουτινγκ και ακούω στο γήπεδο, την μπάλα να σκάει. Ήταν ο Νάιτζελ, που είχε βάλει τον… Μπετόβεν του και σούταρε έξτρα, επειδή η προπόνηση ήταν απόγευμα και αυτός είχε μείνει για έξτρα. Είμαι πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που δούλεψα μαζί του».
🎬 Work ethic on another level. Playlist? Even more surprising. @ItoudisD on @NIGEL_HAYES - only on On My Signature Players.#EveryGameMatters pic.twitter.com/jyIOXUKRgA— EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026
