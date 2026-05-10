Σοκ στη Γκενκ με Καρέτσα: Τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε με κλάματα, δείτε βίντεο

Σοκ και μεγάλη αγωνία επικρατούν στη Γκενκ
, αλλά και στην Εθνική Ελλάδας, μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα
στην αναμέτρηση με τη Βέστερλο
, με τον νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο εμφανώς συντετριμμένος.
Η φάση που «πάγωσε» τους πάντες σημειώθηκε στο 33ο λεπτό του αγώνα.
Ο Καρέτσας επιχείρησε μία από τις χαρακτηριστικές του αλλαγές κατεύθυνσης για να αποφύγει αντίπαλο, όμως δέχθηκε δυνατό χτύπημα στο δεξί γόνατο την ώρα της προσπάθειας.
Αμέσως σωριάστηκε στο έδαφος, δείχνοντας από τις πρώτες κινήσεις του πως είχε καταλάβει ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρός.
Οι εικόνες με τον νεαρό άσο να αποχωρεί κλαίγοντας προκάλεσαν έντονη ανησυχία τόσο στον πάγκο όσο και στην εξέδρα, με το ιατρικό επιτελείο να μπαίνει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Το μοναδικό στοιχείο που αφήνει μια μικρή αισιοδοξία είναι το γεγονός πως ο Καρέτσας κατάφερε να πατήσει ελαφρώς το πόδι του κατά την αποχώρησή του, χωρίς όμως αυτό να μειώνει την αγωνία γύρω από την κατάστασή του.
Πλέον, άπαντες περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα δείξουν το ακριβές μέγεθος της ζημιάς στο δεξί γόνατο του Έλληνα ποδοσφαιριστή.