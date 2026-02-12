Το φοβερό βίντεο του Παναθηναϊκού με τα κατορθώματα του Χέιζ-Ντέιβις
SPORTS
Παναθηναϊκός Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις Euroleague

Το φοβερό βίντεο του Παναθηναϊκού με τα κατορθώματα του Χέιζ-Ντέιβις

Οι πράσινοι προανήγγειλαν την έλευση του Αμερικανού στην Αθήνα, «ζεσταίνοντας» τον κόσμο του με μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπά του

Το φοβερό βίντεο του Παναθηναϊκού με τα κατορθώματα του Χέιζ-Ντέιβις
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Παναθηναϊκός ενεργοποίησε και επίσημα την «βόμβα» που ακούει στο όνομα Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός σταρ ανήκει πλέον στο δυναμικό του Εργκίν Αταμάν, με τους «πράσινους» να ανακοινώνου την «χρυσή» συμφωνία με τον περσινό MVP του Final-4.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε στα social-media ένα video γεμάτο στιγμιότυπα από την παρουσία του Χέιζ-Ντέιβις στην Euroleague, με το «τριφύλλι» να τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης